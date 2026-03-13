Slušaj vest

Amerikanac Džastis Rid, koji je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je u Hrvatskom zagorju kupio staru kuću za svega 5.000 evra, objavio je novi video u kojem pokazuje kako sada izgleda renovirani prostor. U snimku na društvenim mrežama prikazuje kako je nekada zapušteno imanje pretvorio u prijatan i funkcionalan dom.

Završni radovi u unutrašnjosti kuće

Rid je u svojoj najnovijoj objavi otkrio da je priveo kraju veći deo radova u kući. Tokom renoviranja najveći fokus stavio je na uređenje enterijera. U prostorije je uneo novi nameštaj, a dnevni boravak i spavaće sobe uredio je tako da budu praktične za svakodnevni život, ali i udobne za boravak.

Stara kuća dobila potpuno osvežen izgled

Pored opremanja prostorija, Rid je radio i na obnovi osnovnih delova unutrašnjosti. Zidovi, podovi i plafoni su očišćeni i sređeni, čime je čitav prostor dobio potpuno drugačiji izgled. Na snimcima se može videti da su prostorije sada svetlije, urednije i znatno prijatnije nego ranije.

U galeriji pogledajte kako je kuća izgledala na početku:

1/4 Vidi galeriju Amerikanac Džastis Rid renovira kuću koju je kupio u hrvatskoj za 5.000 evra Foto: Printscreen/ Instagram/ justus_reid

Posebnu pažnju posvetio je tome da unutrašnjost zadrži jednostavan i topao stil, ali i da ostane verna rustikalnom duhu stare zagorske kuće.

Ostalo još nekoliko detalja do potpunog završetka

Iako je najveći deo unutrašnjih radova završen, Rid ističe da ga očekuje još nekoliko zadataka pre nego što sve bude u potpunosti gotovo. Preostali su dodatni poslovi oko same kuće i dvorišta, kao i sitni završni detalji koji će zaokružiti čitav projekat renoviranja.

Pogledajte video: Srpska snajka o paradajz turistima