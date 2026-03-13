Slušaj vest

Putovanje avionom podrazumeva niz sitnih pravila i trikova – od toga šta je najbolje spakovati u ručni prtljag do navika koje je poželjno izbegavati tokom leta. Međutim, jedan bivši član kabinskog osoblja skrenuo je pažnju na detalj koji mnogi putnici gotovo nikada ne uzimaju u obzir.

Nekadašnji stjuard aviokompanije Britiš Ervejz, Kris Mejdžor, tvrdi da čak i izbor čarapa može imati uticaj na bezbednost tokom leta. Prema njegovim rečima,crne čarape nisu najpametnija opcija kada se putuje avionom.

Zašto ne treba nositi crne čarape u avionu? Foto: pocstock, POCSTOCK, Inc / Alamy / Profimedia

Zašto crne čarape nisu idealne za let

Kris Mejdžor je skoro dve decenije radio kao član kabinskog osoblja i ističe da putnici često nisu svesni kako njihove male navike mogu stvoriti problem u kabini. On objašnjava da tamne čarape mogu biti posebno nezgodne tokom noćnih letova. Tada su svetla u avionu prigušena, a crna boja se lako stapa sa senkama na podu.

Ako putnik skine obuću i ispruži noge u prolaz između sedišta, postoji mogućnost da posada ne primeti stopala na vreme. U takvim okolnostima član kabinskog osoblja može se nenamerno spotaknuti o noge putnika, što može poremetiti mir u kabini i probuditi ljude koji spavaju.

Zašto ne treba nositi crne čarape u avionu? Foto: Profimedia

"Ovde nije reč o modi, već o vidljivosti", objašnjava Mejdžor.

Kabinsko osoblje se u uskom prolazu često kreće brzo, noseći poslužavnike sa toplim napicima i pokušavajući da prođe između torbi, ruku i uspavanih putnika. Predmeti ili delovi tela koji se teško primećuju na podu mogu lako dovesti do nezgode.

Opasnost i za same putnike

Ovaj problem ne može da utiče samo na članove posade. Ako stopala nisu jasno vidljiva, postoji mogućnost da ih zakače ili pregaze kolica sa hranom i pićem koja prolaze kroz kabinu. Takav udar može biti prilično neprijatan i bolan, pa stručnjaci savetuju da putnici biraju svetlije čarape ili da jednostavno drže noge dalje od prolaza.

Zašto ne treba nositi crne čarape u avionu? Foto: Goran Bogicevic / Alamy / Alamy / Profimedia

Čarape koje putnici sve češće nose na letovima

Iako se tamne čarape ne preporučuju, postoji jedna vrsta čarapa koja postaje sve popularnija među putnicima – kompresione čarape. Prema podacima stručnjaka koji analiziraju internet pretrage, interesovanje za "kompresione čarape za letenje" poslednjih meseci naglo je poraslo. Na društvenim mrežama brojni snimci putnika koji ih nose dostižu milione pregleda.

Razlog za to je rastuća svest o zdravstvenim rizicima tokom dugih letova, posebno o stanju poznatom kao duboka venska tromboza. Stručnjaci iz organizacije Ameriken Sosajeti of Hematolodži upozoravaju da dugotrajno sedenje u skučenom prostoru može dovesti do stvaranja krvnih ugrušaka u nogama. Rizik postaje veći kod letova koji traju osam do deset sati ili duže.

Zašto ne treba nositi crne čarape u avionu? Foto: Profimedia

Prema podacima britanske zdravstvene službe Nešnal Helt Servis, prvi zabeleženi slučaj tromboze povezane sa letom datira još iz 1954. godine. Tada je jedan lekar dobio krvni ugrušak nakon avionskog putovanja koje je trajalo 14 sati. Zbog toga su istraživači kasnije ovaj fenomen nazvali "sindrom ekonomske klase".

Kako kompresione čarape pomažu tokom leta