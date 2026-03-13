Testirajte svoje logičke sposobnosti uz Ajnštajnovu mozgalicu. Samo 2% ljudi uspe da pronađe odgovor. Da li ste među njima?
probajte
Ovu mozgalicu Alberta Ajnštajna može da reši samo 2% ljudi na svetu: Da li možete da nađete odgovor?
Slušaj vest
Albert Ajnštajn je bio teorijski fizičar. Važi za jednog od najznačajnijih svetskih naučnika i najvećih naučnika XX veka. Po njemu je naziv dobila i jedna mozgalica za koju kažu da mogu da je reše samo retki. Tačnije, 2% ljudi na svetu.
Tesitrajte sebe i proverite da li ste među "odabranima" koji su razumeli mozgalicu.
Albert Ajnštajn Foto: Universal Images Group North America LLC / Alamy / Alamy / Profimedia
Mozgalica glasi: U ulici postoji pet kuća i svaka je drugačije boje. U svakoj kući živi čovek druge nacionalnosti, svako pije neko posebno piće, puši drugačiju marku cigareta i imaju svog kućnog ljubimca. Vaš zadatak je da odredite čiji su kućni ljubimci zlatne ribice.
Smernice za rešavanje zagonetke su:
- Britanac živi u crvenoj kući
- Šveđanin drži pse
- Danac pije čaj
- zelena kuća je levo od bele kuće
- vasnik zelene kuće pije kafu
- osoba koja svira violinu uzgaja ptice
- vlasnik žute kuće svira klavir
- vlasnik srednje kuće pije mleko
- Norvežanin živi u prvoj kući
- čovek koji svira trubu živi pored onoga koji ima mačiće
- čovek koji drži konje živi pored čoveka koji svira klavir
- vlasnik koji svira harmoniku pije pivo
- Nemac svira gitaru
- Norvežanin živi pored plave kuće
- čovek koji svira trubu ima komšiju koji pije vodu.
Albert Ajnštajn Foto: Profimedia
Savet: poslužite se olovkom i papirom dok rešavate mozgalicu.
Dajemo vam još jednu priliku da pokušate pre nego vam otkrijemo odgovor.
Albert Ajnštajn Foto: Shutterstock
Odgovor je: ribice su u kući broj četiri - kod Nemca!
Da li ste uspeli? Pišite nam u komentarima.
Video: Abramović o Milevi i Albertu Ajnštajnu
Reaguj
Komentariši