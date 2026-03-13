Slušaj vest

Albert Ajnštajn je bio teorijski fizičar. Važi za jednog od najznačajnijih svetskih naučnika i najvećih naučnika XX veka. Po njemu je naziv dobila i jedna mozgalica za koju kažu da mogu da je reše samo retki. Tačnije, 2% ljudi na svetu.

Tesitrajte sebe i proverite da li ste među "odabranima" koji su razumeli mozgalicu.

Mozgalica glasi: U ulici postoji pet kuća i svaka je drugačije boje. U svakoj kući živi čovek druge nacionalnosti, svako pije neko posebno piće, puši drugačiju marku cigareta i imaju svog kućnog ljubimca. Vaš zadatak je da odredite čiji su kućni ljubimci zlatne ribice.

Smernice za rešavanje zagonetke su: Britanac živi u crvenoj kući

Šveđanin drži pse

Danac pije čaj

zelena kuća je levo od bele kuće

vasnik zelene kuće pije kafu

osoba koja svira violinu uzgaja ptice

vlasnik žute kuće svira klavir

vlasnik srednje kuće pije mleko

Norvežanin živi u prvoj kući

čovek koji svira trubu živi pored onoga koji ima mačiće

čovek koji drži konje živi pored čoveka koji svira klavir

vlasnik koji svira harmoniku pije pivo

Nemac svira gitaru

Norvežanin živi pored plave kuće

čovek koji svira trubu ima komšiju koji pije vodu.

Savet: poslužite se olovkom i papirom dok rešavate mozgalicu. Dajemo vam još jednu priliku da pokušate pre nego vam otkrijemo odgovor.

Odgovor je: ribice su u kući broj četiri - kod Nemca!

Da li ste uspeli? Pišite nam u komentarima.

