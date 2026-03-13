Slušaj vest

Albert Ajnštajn je bio teorijski fizičar. Važi za jednog od najznačajnijih svetskih naučnika i najvećih naučnika XX veka. Po njemu je naziv dobila i jedna mozgalica za koju kažu da mogu da je reše samo retki. Tačnije, 2% ljudi na svetu.

Tesitrajte sebe i proverite da li ste među "odabranima" koji su razumeli mozgalicu.

Albert Ajnštajn
Albert Ajnštajn

Mozgalica glasi: U ulici postoji pet kuća i svaka je drugačije boje. U svakoj kući živi čovek druge nacionalnosti, svako pije neko posebno piće, puši drugačiju marku cigareta i imaju svog kućnog ljubimca. Vaš zadatak je da odredite čiji su kućni ljubimci zlatne ribice.

Smernice za rešavanje zagonetke su:

  • Britanac živi u crvenoj kući
  • Šveđanin drži pse
  • Danac pije čaj
  • zelena kuća je levo od bele kuće
  • vasnik zelene kuće pije kafu
  • osoba koja svira violinu uzgaja ptice
  • vlasnik žute kuće svira klavir
  • vlasnik srednje kuće pije mleko
  • Norvežanin živi u prvoj kući
  • čovek koji svira trubu živi pored onoga koji ima mačiće
  • čovek koji drži konje živi pored čoveka koji svira klavir
  • vlasnik koji svira harmoniku pije pivo
  • Nemac svira gitaru
  • Norvežanin živi pored plave kuće
  • čovek koji svira trubu ima komšiju koji pije vodu.
Albert Ajnštajn
Albert Ajnštajn

Savet: poslužite se olovkom i papirom dok rešavate mozgalicu.

Dajemo vam još jednu priliku da pokušate pre nego vam otkrijemo odgovor.

Albert Ajnštajn
Albert Ajnštajn

Odgovor je: ribice su u kući broj četiri - kod Nemca!

Da li ste uspeli? Pišite nam u komentarima.

Albert Ajnštajn
dsa-gigapixel-low resolution v2-4x-faceai v2.jpg
profimedia0677709468.jpg
Mileva Marić kuća Bern
profimedia0278375937.jpg

