Jedan otac iz Njujorka dao je vrlo iskren prikaz porodičnog života u malom stanu i pokazao kako njegova petočlana porodica zapravo živi.

Tajler Mur, na Instagramu poznat kao @tidydad, objavio je video u kojem vodi gledaoce kroz stan koji deli sa suprugom Emili i njihove tri ćerke - desetogodišnjom Mejbel, osmogodišnjom Matildom i petogodišnjom Margaret.

Žive u uskom i dugom stanu

"Živimo u takozvanom vagon-stanu. Stan je dug i uzak, a da biste došli do jedne prostorije, morate proći kroz drugu – kao kroz vagone voza. Možda zvuči neobično, ali mi smo se na to navikli i nama to funkcioniše," rekao je Tajler za Njuzvik.

Razmišljali su o većem stanu

Tajler, koji radi kao učitelj, kaže da je jedna od najvećih zabluda o životu u malom prostoru ideja da je rešenje uvek preseljenje u veći stan. Iako bi dodatno kupatilo njihovoj porodici svakako dobro došlo, on i Emili često razmišljaju o tome šta bi to značilo finansijski i čega bi zbog toga morali da se odreknu.

"Šta bi to značilo za našu kiriju? A šta za druge stvari koje su nam važne, poput putovanja, raznih iskustava i novca koji možemo trošiti kako želimo?", pita se on.

Takav način razmišljanja uporedio je sa onim što naziva "mentalitetom raka samca", odnosno idejom da ljudi stalno gomilaju stvari dok im stanovi i kuće ne postanu premali, pa zaključe da je jedino rešenje veći dom.

"A ponekad je pravo rešenje jednostavno – imati manje stvari", dodao je.

Pozitivne reakcije na internetu

Tajlerov video brzo je postao viralan na Instagramu i prikupio više od 613.000 pregleda. U komentarima su mnogi korisnici pohvalili oca troje dece jer na internetu deli realan i neulepšan prikaz svakodnevnog života.

"Baš mi je ovo danas trebalo", "Hvala na podsećanju da i mali prostori mogu odlično da se iskoriste", "Ja sam Italijan i kod nas je potpuno normalno živeti zajedno u manjim prostorima. To mi se oduvek dopadalo", "Sviđa mi se kako pokazujete posebnost stanova u Njujorku. Nisu svi penthausi sa staklenim zidovima", neki su od komentara.

Otac pokazao život petočlane porodice u malom stanu Foto: Printscreen/Instagram/tidydad

Kao autor profila Tajdi Ded, Tajler veruje da je mnogima laknulo kada su videli pravi porodični dom, a ne još jednu savršeno uređenu verziju stvarnosti.

"Našoj porodici život u manjem prostoru, u jednom od najvećih gradova na svetu, i dalje donosi mnoge prednosti u drugim aspektima života", zaključio je.

Pogledajte video: Mali stan za pet članova porodice