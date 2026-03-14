Jedan od najfascinantnijih, ali i najbolnijih primera muške inicijacije na svetu. Reč je o ritualu plemena Sateré-Mawé, koje naseljava brazilske delove amazonske prašume.

Za njih, dečak ne postaje muškarac protokom vremena, već dokazivanjem da može da izdrži najgori bol bez ispuštanja glasa.

Glavni akter ovog rituala je mrav metak (Paraponera clavata). Ovi mravi su dobili ime po tome što je njihov ubod, prema Šmitovom indeksu bola, najjači na svetu upoređuje se sa osećajem prostreline od metka ili hodanja po usijanom uglju sa ekserom od 7 cm u peti.

Ritual brazilskog plemena:

Ritual: Test snage i tišine

Kada nastupi trenutak inicijacije, dečak (obično starosti između 12 i 16 godina) stavlja obe ruke u ove rukavice. Ruke moraju ostati unutra najmanje 10 minuta. Da bi skrenuli misli sa parališućeg bola, dečaci i ostali članovi plemena plešu tradicionalni ples. Cilj je ne zaplakati i ne pokazati slabost. Smatra se da će onaj ko prođe ovaj test biti spreman za sve životne nedaće i postati vrhunski lovac i ratnik.

Nakon rituala mladići mogu da se žene

Ritual Waumat praktikuje se vekovima i danas je od izuzetnog značaja: ovi mladići će jednog dana voditi svoj narod u borbi protiv ilegalnih seča šuma, otimanja zemljišta i planova za razvoj Amazonije.

Waumat obeležava prelaz iz detinjstva u odraslost. Nakon prvog susreta sa mravima, mladići mogu da se žene i osnivaju porodice, ali će ritual morati da prođu najmanje 20 puta tokom života. Svaki put, kažu, izlaze jači i spremniji da brane svoju kulturu i šumu.

Ni devojčice nisu pošteđene

Devojke Sateré, nakon prve menstruacije, takođe prolaze kroz ritual, koji uključuje dve mesece provedenih same u kolibi, viđajući samo majku koja im donosi hranu. Ove mlade žene tada izlaze kao odrasle, spremne za brak i rađanje dece.

Pre rituala, mladići se pridržavaju prehrambenih tabua i oslikavaju ruke crnim bojama dobijenim od ploda drveta jenipapo.

Detaljna priprema rituala

Pripreme za Waumat počinju rano ujutru kada mala grupa Sateré odlazi u šumu da sakupi mrave. Nakon 40 minuta hoda, pronalaze gnezdo i pažljivo ih skupljaju u šuplji kraj bambusove cevi. Mravi se potom stavljaju u vodu sa iseckanim lišćem indijskog oraha, što ih na pola sata uspava, kako bi mogli biti postavljeni u rukavice sa šiljcima okrenutim unutra. Rukavice su ukrašene crvenim perjem ara (simbol rata i prošlih sukoba) i belim perjem orla (simbol hrabrosti i otpornosti Sateré). Perje na zapešću simbolizuje seksualni prelaz i zrelost.

Tokom rituala, mladići pevaju i plešu cele noći, udarajući ritam uz pomoć zvečke napunjene semenkama koje se vezuju oko nogu. Muzički ritam pomaže u ublažavanju bola. Kasnije im se pridružuju i mlade žene.

Tradicionalne pesme kombinuju mit i istorijske događaje.

Mladi Sateré, poput Benita Mikilesa, koji je učestvovao u ritualu 15. put, žele da ispune svih 20 obaveznih ponavljanja kako bi bili spremni da postanu tuxaua (plemenski vođa), nasledivši položaj svog oca.

„Kroz ritual stičem mudrost starijih. Kao što učite sociologiju i filozofiju u školi, isto je i ovde ritual je naše obrazovanje“, kaže Benito za "Mongabay"