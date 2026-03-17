Slušaj vest

Odrastanje početkom 2000-ih bilo je jedinstveno iskustvo. Generacija koja je stasala u tom periodu bila je svedok digitalne zore, balansirajući između analognog sveta i novih tehnologija koje su tek nastajale. Bilo je to vreme prvih iPoda, uspona pop muzike, ali i veština koje su danas gotovo zaboravljene, poput narezivanja CD-a s omiljenim pesmama ili uređivanja MySpace profila.

Ko god se seća tih dana, verovatno je usvojio znanja koja mlađim generacijama zvuče apstraktno. Ovo su neki od primera veština iz 2000-ih koje današnje generacije ne poznaju.

Odrastanje početkom 2000-ih bilo je jedinstveno iskustvo Foto: Shutterstock

Strpljenje uz dial-up internet

U svetu bez brzog Wi-Fi signala, svako korišćenje interneta zahtevalo je čekanje.Zvuk dial-up modema bio je znak da sledi strpljivo učitavanje stranica, često uz vremensko ograničenje korišćenja porodičnog računara. Takvo iskustvo učilo je toleranciji na odlaganje i smirenosti kakva se danas retko vežba, piše YourTango.

Učenje daktilografije u školi

Generacija s početka milenijuma morala je da savlada kucanje tokom školskih časova informatike. Računari su tada još bili novost, a bez pametnih telefona tastatura nije bila svakodnevni alat. Sistemsko učenje pravilnog i brzog kucanja bilo je deo nastave koji je danas gotovo nestao.

Umeće narezivanja CD-a

Pre striming servisa, slušanje muzike zahtevalo je kupovinu praznih CD-ova i izradu sopstvenih kompilacija. Mnogi su postali vešti u preuzimanju pesama kako bi složili savršeni miks za auto ili prenosni plejer. Danas, kada većina računara nema čitač CD-a, ta veština je postala deo prošlosti.

Pamćenje telefonskih brojeva

Važne brojeve prijatelja i porodice trebalo je znati napamet jer nije bilo moguće u potpunosti se osloniti na mobilne telefone. Danas se gotovo u potpunosti oslanjamo na digitalne imenike. Veština memorisanja brojeva postala je suvišna u doba pametnih telefona.

Strateško punjenje uređaja

Baterije prvih iPoda i mobilnih telefona nisu trajale dugo, a prenosni punjači nisu bili uobičajeni. Punjenje je trebalo planirati kako uređaj ne bi ostao bez energije usred dana. Tehnologija je zahtevala više pažnje i brige nego danas.

Vožnja bez GPS-a

Vozači su se oslanjali na pamćenje ili ispisane putokaze za putovanje. Umesto navigacije, morali su da čitaju papire i snalaze se na putu. Kasnije su se pojavili prvi, glomazni GPS uređaji montirani na kontrolnu tablu.

Uređivanje MySpace profila

Milioni tinejdžera učili su osnove HTML-a kako bi prilagodili izgled svog MySpace profila. Uređivanje pozadina, fontova i dizajna bilo je prvi susret s kodiranjem za mnoge korisnike. Kako navodi CodeAcademy, "za desetine miliona ljudi, igranje s HTML oznakama za personalizaciju MySpace profila bio je prvi susret s kodiranjem kao alatom za rešavanje problema".

Zaštita računara od virusa

Mladi su često bili zaduženi za oprezno korišćenje porodičnog računara kako bi izbegli viruse. Strah od kvara i gubitka jedinog računara bio je stvaran, naročito pri preuzimanju sadržaja s interneta. Danas su bezbednosni sistemi znatno napredovali, pa se deca ređe susreću s takvim pretnjama.

Suočavanje s dosadom

U svetu bez stalne digitalne stimulacije, dosada je bila česta pojava. Deca su bila podsticana da sama osmisle zabavu, što je razvijalo kreativnost i maštu. Danas je svaki trenutak lako ispuniti sadržajem dostupnim na internetu.

Ignorisanje lančanih pisama

Lančana e-mail pisma s pretnjama nesrećom bila su čest fenomen početkom milenijuma. Iako su mnogi znali da su besmislena, ipak su ih prosleđivali iz opreza. Takva pisma postoje još od 1888. godine, ali internet im je dao novu popularnost.

(Kurir.rs/ Index.hr)

