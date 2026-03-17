Za većinu srpskih turista Turska ima nekoliko dobro poznatih razglednica: Istanbul, Bosfor, Antalija i beskrajne plaže Mediterana. Međutim, Turska je ogromna zemlja slojevite istorije, u kojoj su se vekovima preplitale civilizacije, kulture i carstva, a tu su i spektakularni prirodni pejzaži koji su tek delimično otkriveni. Upravo među takvim destinacijama nalazi se Erzurum, grad na istoku Anadolije koji spaja hiljadugodišnju istoriju, autentičnu kulturu, bogatu gastronomiju i jedno od najboljih skijališta u ovom delu sveta.

Erzurum je grad u kojem istorija nije samo deo muzejske postavke – ona je svuda oko vas, u zidinama tvrđave, u kamenim medresama i u starim ulicama koje vekovima pamte prolazak karavana sa Puta svile. Smešten na visokoj anadolijskoj visoravni, okružen planinama koje su veći deo godine pod snegom, on je vekovima bio raskrsnica civilizacija.

Danas je to grad koji uspešno spaja prošlost i savremeni život – mesto gde možete šetati starim ulicama i tvrđavama, ali i voziti se modernim žičarama ka snežnim vrhovima visokim preko tri hiljade metara.

Grad na Putu svile

Erzurum je vekovima bio jedan od ključnih gradova na čuvenom Putu svile. Karavani koji su povezivali Aziju i Evropu prolazili su upravo ovim krajem, donoseći robu, ideje i kulturu iz različitih delova sveta. Zbog toga su ljudi iz Erzuruma od davnina poznati kao trgovci, ali i kao vrhunske zanatlije. I danas, šetnja gradom otkriva taj stari duh trgovine. Na pijacama i u radnjama mogu se pronaći autentični ćilimi, ručno rađeni srebrni nakit, začini i čajevi koji podsećaju na vremena kada su ovim ulicama prolazili karavani natovareni svilom, porcelanom i začinima.

Istorija Erzuruma je slojevita i fascinantna, a veliki deo njegove arhitekture potiče iz preotomanskog perioda. Upravo ta autentičnost čini ga izuzetno zanimljivim za turiste koji žele da upoznaju drugačiju Tursku – onu koja je postojala mnogo pre Osmanskog carstva.

Šetnja kroz preotomanski Erzurum

Stari deo grada pravo je mesto za početak upoznavanja sa ovom istorijom. Jedan od najimpresivnijih spomenika je čuvena Çifte Minareli Medresa – monumentalna medresa sa dva vitka minareta koja dominiraju panoramom grada. Njena fasada ukrašena je bogatim kamenim ornamentima i predstavlja jedno od najlepših dela seldžučke arhitekture u Anadoliji, prenosi Kulturizam.com.

Nedaleko odatle nalazi se i Yakutiye Medresa, još jedno remek-delo iz 14. veka koje danas funkcioniše kao muzej islamske umetnosti. Njena kamena kupola i detaljno ukrašeni portali svedoče o vremenu kada je Erzurum bio jedan od najvažnijih kulturnih centara regiona.

Poseban utisak ostavlja i tvrđava Erzurum, koja se uzdiže iznad grada i čuva njegovu istoriju još od vizantijskih vremena. Šetnja kroz njene zidine vodi do jedne od najlepših tačaka u gradu, čuvene sat kule, sa koje se pruža spektakularan pogled na čitav Erzurum i planine koje ga okružuju.

U zimskim mesecima taj prizor je posebno impresivan – grad je pod snegom, dok se u daljini vide beli vrhovi planina koji deluju kao beskrajni planinski lanac.

U blizini tvrđave nalaze se i grobnice iz preotomanskog perioda, koje dodatno svedoče o složenoj istoriji grada i njegovom značaju kroz vekove.

Kuće koje čuvaju duh prošlosti

Jedan od najlepših načina da se doživi autentični Erzurum jeste poseta tradicionalnim kućama ovog grada. Građene od kamena i drveta, one su prilagođene oštroj klimi istočne Anadolije, ali istovremeno odišu toplinom i gostoprimstvom.

U jednoj od takvih kuća imate priliku da probate pravi turski čaj, poslužen na tradicionalan način. U toploj atmosferi, uz pogled na snežne ulice grada, lako je zamisliti kako su ovde nekada trgovci i putnici sa Puta svile pravili pauzu na svojim dugim putovanjima.

Put kroz hiljade godina civilizacije – muzej Erzurum

Da bi se u potpunosti razumela istorija ovog regiona, nezaobilazna stanica je muzej Erzurum, jedan od najmodernijih arheoloških muzeja u Turskoj.

Postavka muzeja vodi posetioce kroz hiljade godina istorije ovog prostora - od praistorijskih perioda i vremena kada su ovim područjem lutali mamuti, pa sve do stvaranja moderne Turske Republike.

Posebno zanimljiv deo posvećen je Karaz kulturi, neolitskoj civilizaciji koja je jedna od najstarijih na svetu. Posetioci mogu videti kako su ljudi tog vremena gradili kuće, kakve su alate koristili, ali i jedan od najzanimljivijih artefakata – prvo ogledalo na svetu, napravljeno od opsidijuma, vulkanskog stakla koje je u to vreme služilo kao prvi reflektujući materijal.

Muzej takođe prikazuje i srednjovekovnu istoriju regiona, kao i period stvaranja moderne Turske, u kojem je Erzurum imao važnu ulogu zajedno sa Mustafom Kemalom Atatürkom i njegovim pokretom za stvaranje savremene države.

Gastronomija zbog koje se dolazi u Erzurum

Erzurum je poznat širom Turske i po svojoj gastronomiji. Zapravo, mnogi gurmani iz velikih gradova, pa čak i iz Istanbula, dolaze upravo ovde kako bi probali autentična lokalna jela.

Najpoznatije među njima je čuveni Cağ kebab – specifičan kebab od jagnjetine ili ovčetine koji se priprema na horizontalnom ražnju. Meso se peče polako, a zatim se seče u tanke komade i servira na malim ražnjićima. Ukus je bogat, aromatičan i potpuno drugačiji od kebaba na koje smo navikli.

Uz njega se često služe razne tradicionalne čorbe, među kojima se posebno izdvajaju čorbe na bazi jogurta, kremaste, osvežavajuće i izuzetno hranljive, idealne za hladnu planinsku klimu.

Za kraj obroka dolaze i lokalni deserti. Posebno interesantne su baklave koje se u ovom regionu pripremaju sa pekmezom od grožđa i melasom, što im daje specifičan i bogat ukus.

Palandoken – raj za skijaše

Ipak, ono što Erzurum čini posebno zanimljivim za savremene turiste jeste planina Palandoken, jedno od najboljih skijališta u Turskoj.

Planinski vrh Ejder, koji se uzdiže na oko 3200 metara nadmorske visine, predstavlja srce ovog zimskog centra. Zahvaljujući velikoj nadmorskoj visini i hladnoj klimi, sezona skijanja ovde traje izuzetno dugo – često sve do aprila, pa čak i maja.

Palandoken danas raspolaže modernim hotelima, savremenim ski-liftovima i dugim, širokim stazama koje su idealne i za početnike i za iskusne skijaše. Upravo zbog toga ovaj ski centar sve češće privlači i međunarodna takmičenja.

Jedan od najznačajnijih događaja koji se ovde održava je Svetski kup u snoubordu. Tokom takmičenja, Erzurum postaje centar zimskog sporta, okupljajući sportiste iz brojnih zemalja sveta. Atmosfera je izuzetna – tribine su pune, staze su savršeno pripremljene, a ceo grad živi u ritmu zimskih sportova.

Nova destinacija za srpske skijaše

Za srpske turiste, Erzurum može biti pravo otkriće. Dok mnogi već godinama odlaze na skijanje na Alpe ili poznate evropske ski centre, Palandoken nudi odlične uslove uz potpuno drugačije iskustvo – spoj vrhunskog skijanja i bogate kulture.

Zamislite dan proveden na snežnim stazama sa pogledom na ogromne planinske pejzaže, a zatim večeru u tradicionalnom restoranu uz Cağ kebab i topli čaj. Sledećeg dana možete šetati kroz istorijske medrese, tvrđave i muzeje koji čuvaju priče stare hiljadama godina.

Turska koju tek treba otkriti

Erzurum pokazuje da Turska nije samo zemlja mora i letovališta. Ona je i zemlja planina, snega, drevnih gradova i fascinantne istorije.

Za putnike koji žele da otkriju autentičnu Anadoliju, ali i za ljubitelje zimskih sportova koji traže novu destinaciju, Erzurum predstavlja pravo iznenađenje, grad koji uspešno spaja prošlost i sadašnjost, tradiciju i moderni turizam.

Možda je upravo sada pravo vreme da ga i naši turisti otkriju.

