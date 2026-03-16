Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak horoskopa imaće svoje trenutke za pamćenje koji će mu obeležiti ovaj ponedeljak. Dalje u tekstu saznajte kakav je dnevni horoskop za vaš zodijački znak.

OVAN

Prisutan je problem u komunikaciji s kolegama - ne uspevate da nađete zajednički jezik. Planovi se ne realizuju kako ste zamislili. Tajna veza je i dalje aktuelna, a vaše emocije snažne. Skloni ste nervozi.

BIK

Zadovoljni ste stabilnom poslovno-finansijskom situacijom. Vaša veza se razvija. Emocije su vam sve jače i vezujete se za partnera sve više. Zdravlje je stabilno, ali bi bilo dobro da povedete računa o ishrani.

BLIZANCI

Poslovne obaveze odrađujete baš kao što ste i isplanirali. Zadovoljni ste kako se posao odvija. Partner je neraspoložen, a vi puni razumevanja. Pokušavate da ga opustite i oraspoložite. Ukoliko ste bili bolesni, uspešno se oporavljate.

RAK

Nedostaje vam pragmatičnost kad je posao u pitanju. Vrlo ste optimistični, a takva su vam i očekivanja. Prija vam pažnja partnera. On je zaljubljen i ima potrebu da brine o vama. Prilično ste opušteni kad je unos hrane u pitanju.

LAV

Vrlo ste ambiciozni. Predstoji vam kraći poslovni put. Odlično ste se pripremili, samouvereni ste i postižete željeni dogovor. Gajite emocije prema osobi koja živi van zemlje. Smatrate da daljina nije problem. Zdravlje je stabilno.

DEVICA

Ukoliko ste privatnik, imate naglašen osećaj samopouzdanja tako da pravite grandiozne poslovne planove. Niste zadovoljni svim segmentima veze. Dobro se slažete s partnerom samo na intimnom nivou. Imate pojačan apetit.

VAGA

U slučaju da ste privatnik, razumete da je neophodno da pratite inovacije i da ih primenite u sistemu rada. Uživate u flertu. Stalno mislite na drugu osobu. Shvatate da želite nešto više od flerta - vezu! Osećate se dobro.

ŠKORPIJA

Nezadovoljni ste saradnjom sa inostranim saradnicima. Odbija vas njihov način rada, menjanje planova bez konsultacija s vama. Odnos s bračnim partnerom je stabilan. Nervi su vam nadraženi.

STRELAC

Imate odličnu saradnju s kolegama i pravite nove poslovne planove, u čiji uspeh ne sumnjate. Komunikacija s partnerom nije najbolja. Dosta ste osetljivi i lako ispadate iz takta, ali partner svesno izbegava sukob. Zdravlje je solidno.

JARAC

Očekuju vas problemi s kolegama. Ne samo da se ne razumete niti podržavate jedni druge nego ste na korak od svađe. Zadovoljni ste finansijama. Veza se normalno razvija. Razmišljate o potomstvu. Nervna napetost.

VODOLIJA

Kreativni ste, energični, samouvereni. Jasno vam je šta tačno želite da postignete i na koji način. Odnos s bračnim partnerom nije najbolji. Razgovarate prvenstveno o finansijama, što vam smeta. Skloni ste prejedanju.

RIBE

Situacija na poslu je stabilna i sve se odvija regularno. Zainteresovani ste za poboljšanje finansija iako su one zadovoljavajuće. Uživate u stabilnom i toplom odnosu s bračnim partnerom. Zdravlje vam je stabilno.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?