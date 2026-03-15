Svi koji nose naočare dobro znaju onaj iritantan osećaj kada im mrlja na staklu pokvari fokus dok voze ili čitaju omiljenu knjigu. Iako nam je svima prva reakcija da sočiva na brzinu protrljamo o majicu ili dohvatimo papirni ubrus, takvi potezi su zapravo "medveđa usluga" – oni često samo razmažu prljavštinu ili, što je još gore, trajno oštete površinu.

Bilo da je reč o dioptrijskim okvirima, naočarima za sunce ili onima sa zaštitom od plave svetlosti, masni otisci i prašina su neizbežni. Ipak, uz savete stručnjaka, možete im produžiti vek trajanja i osigurati sebi besprekoran vid.

Upotreba namenskih sprejeva

Korišćenje specijalizovanog spreja za sočiva je jedan od najefikasnijih načina održavanja. Pre nego što nanesete tečnost, preporučljivo je da suvom krpicom od mikrovlakana nežno uklonite krupnije čestice prašine. Prilikom brisanja, ključ je u pokretima: umesto kruženja, stakla brišite isključivo horizontalno i vertikalno. Ovakav pristup minimizira rizik od nastanka ogrebotina i neestetskih tragova.

Najbolji način za čista stakla na naočarima Foto: Shutterstock

Tretman običnim deterdžentom

U situacijama kada vam sprej nije pri ruci, odlična alternativa je blagi deterdžent za pranje sudova. Proces je jednostavan:

Operite ruke kako biste uklonili masnoću.

Isperite naočare pod mlazom mlake vode.

Prstima nanesite kap deterdženta na stakla i nežno utrljajte.

Temeljno isperite i osušite krpicom od mikrovlakana, vodeći računa o pravolinijskim pokretima.

Kao brzu varijantu "u hodu", možete koristiti i vlažne maramice za jednokratnu upotrebu. Mali trik za bolju preglednost je da unutrašnju stranu brišete vodoravno, a spoljašnju uspravno – tako ćete odmah znati sa koje strane je ostala eventualna mrlja.

Higijena nosnih jastučića

Često zaboravljamo na nosne jastučiće, koji su pravi magneti za nečistoću. Zbog direktnog kontakta sa kožom, ovde se talože znoj, šminka i masnoća, što u kombinaciji sa premazima okvira može stvoriti prepoznatljive zelenkaste naslage. Za njihovo čišćenje najbolje je koristiti meku četkicu za zube ili štapić za uši umočen u rastvor vode i deterdženta. Ako je moguće, jastučiće možete i skinuti radi detaljnijeg pranja. Dozvoljena je i upotreba alkoholnih maramica za ovaj deo okvira, ali budite oprezni – alkohol ne sme doći u dodir sa samim staklima ili drugim delovima naočara.

Zlatna pravila čuvanja

Da bi vaše naočare što duže ostale u fabričkom stanju, pridržavajte se ovih preventivnih koraka:

Zaboravite na odeću : Materijali od kojih je napravljena garderoba su previše grubi i deluju abrazivno na osetljiva sočiva.

: Materijali od kojih je napravljena garderoba su previše grubi i deluju abrazivno na osetljiva sočiva. Pravilno odlaganje : Naočare uvek držite u čvrstoj futroli ili mekanoj vrećici. Ako ih spuštate na sto, neka stakla uvek budu okrenuta nagore.

: Naočare uvek držite u čvrstoj futroli ili mekanoj vrećici. Ako ih spuštate na sto, neka stakla uvek budu okrenuta nagore. Rutina: Svakodnevno prebrišite naočare mikrovlaknima, a jednom nedeljno im priuštite "generalno čišćenje" nekom od navedenih metoda.

Primenom ovih jednostavnih navika, vaša optička pomagala će uvek biti bistra, a vi ćete izbeći nepotrebni stres zbog zamućenog vidnog polja.

