Kina je još jednom pomerila granice arhitekture svečanim otvaranjem najdužih pokretnih stepenica na planeti. Ovaj grandiozni sistem, simbolično nazvan Čudesne božanske stepenice, pušten je u rad 17. februara 2026. godine, baš u jeku proslave Kineske nove godine. Projekat ne predstavlja samo turističku atrakciju, već i spasonosno rešenje za žitelje nepristupačnih predela koji su decenijama bili osuđeni na naporno pešačenje.

Inženjerski podvig u srcu Čongkinga

Smeštene u oblasti Vušan, unutar kineskog megapolisa Čongking, ove stepenice premošćuju ogromnu razdaljinu koja se ranije prelazila sat vremena hodom po opasnom, brdovitom tlu. Konstrukcija je dugačka impresivnih 905 metara i savladava visinsku razliku od 242 metra, što odgovara visini nebodera od čak 80 spratova.

Ovaj kompleksni sistem u oblasti Gaotong nije samo niz stepenika; on obuhvata:

21 sekciju pokretnih stepenica,

osam savremenih liftova,

četiri pokretne trake za pešake,

po dva pešačka mosta i nadvožnjaka.

Sve komponente su majstorski povezane u jednu celinu koja prati prirodnu liniju planine duž vertikalne ose Avenije Boginje.

Od opasnih staza do lagane vožnje

Lokalno stanovništvo se godinama mučilo savladavajući strme litice i uske, krivudave puteve kako bi obavili najosnovnije životne potrebe. Zahvaljujući viziji projektanata, putovanje koje je trajalo sat vremena svedeno je na svega 20 minuta lagane vožnje. Ovo znači da odlazak na posao ili poseta porodici više ne zahtevaju nikakav fizički napor.

Osim meštana, profitirali su i turisti. Sada je pristup vidikovcima sa kojih se pruža neverovatan pogled na klisuru Vu i čuveni predeo Tri klisure postao jednostavan i dostupan svima, bez obzira na kondiciju.

Cene i budućnost projekta

Građevinski timovi uložili su ogroman trud da osiguraju bezbednost u gradu koji je širom sveta poznat po svojim ekstremnim nagibima.

Trenutno se projekat nalazi u probnoj fazi, a karta za ovu jedinstvenu vožnju košta svega 3 juana, što je približno 40 američkih centi. Nadležni će u narednom periodu pratiti rad celokupnog sistema pod punim opterećenjem pre nego što formiraju finalni cenovnik usluge.

