Utorak donosi spoj emotivnih previranja i profesionalnih prilika, a astrolozi u dnevnom horoskopu otkrivaju kakvi izazovi čekaju svaki znak horoskopa danas.

OVAN

Ukoliko ste privatnik, niste sigurni koju odluku treba da donesete. Najbolje rešenje je da poslušate intuiciju. Maksimalno ste posvećeni tajnoj vezi i uživate u uzvraćenoj ljubavi. Skloni ste povredama.

BIK

Saradnja s kolegama je harmonična. Prilično ste ambiciozni, a takvi su vam i poslovni planovi. Partner insistira da što više vremena provede u vašem društvu ili bar da budete stalno na vezi. Zdravlje je solidno.

BLIZANCI

Poslovna situacija je stabilna. Očekuje vas nerviranje na polju finansija zbog neplaniranog troška, nakon kog ćete se kajati. Zaljubljeni ste i gledate da voljenoj osobi u svemu ugodite. Pričuvajte se povreda.

RAK

U fazi ste pravljenja novih poslovnih planova. Komunikacija sa saradnicima je intenzivna. Nemate mnogo vremena za partnera, tako da se on okreće drugoj strani i upušta u flert. Zdravstveno stanje je stabilno.

LAV

Prezadovoljni ste komunikacijom sa strancima. Prilično ste optimistični i verujete da će ona prerasti u dugotrajnu saradnju. Sa simpatijom održavate redovan kontakt, ali ne nagoveštavate da vas zanima veza. Pritisak je promenljiv.

DEVICA

Posao zahteva intenzivnu komunikaciju sa saradnicima. Zbog toga vaše redovne obaveze trpe. Bračni partner je zaljubljen, trudi se oko vas i gleda da vam ugodi u svemu. Na polju zdravlja mogući su problemi s kostima.

VAGA

Na poslu nema značajnijih dešavanja. Posao obavljate rutinski, bez ikakvih problema i zastoja. Atmosfera je radna i opuštena. Preispitujete se o vezi. Niste sigurni da li vam partner odgovara. Zdravlje je stabilno.

ŠKORPIJA

Nema nikakvih problema kad je saradnja s domaćim partnerima u pitanju. Očekuju vas problemi tokom saradnje sa strancima. Emocije su vam intenzivne i imate potrebu za prisustvom partnera. Mogući su problemi u saobraćaju.

STRELAC

Posao doživljavate kao rutinu, bez ikakvih izazova. Ukoliko se ovaj trend nastavi, postaće vam dosadno. Prija vam flert. Niste svesni da ste se ozbiljno zainteresovali za drugu stranu. Zdravstveno stanje je stabilno.

JARAC

Poslovne obaveze se samo nagomilavaju. Pokušavate da ih odradite na brzinu, ali tom prilikom pravite greške. Prilično ste romantični i partnera iznenađujete romantičnom večerom. Raspoloženje je nestabilno.

VODOLIJA

Ne uspevate da nađete zajednički jezik sa saradnicima. Zbog nemogućnosti razumevanja sledi vam nerviranje. Dopada vam se osoba koja ima status vašeg prijatelja. Pazite na ishranu. Stomak vam je osetljiv.

RIBE

Prilično ste tajanstveni na poslu i od kolega krijete planove i sastanke. Imate naglašenu potrebu za bliskošću s partnerom. Očekujete da vam se posveti, što on rado čini. Zdravstveno stanje je stabilno.

