Film "Titanik" iz 1997. godine, reditelja Džejmsa Kamerona, jedan je od najuspešnijih filmova u istoriji kinematografije. Osvojio je 11 Oskara, uključujući nagrade za najbolji film i najboljeg reditelja, i ostaje referentna tačka kada se govori o spektaklu i produkcijskoj veličini.

Iako je najveći deo pažnje publike usmeren na emocionalnu priču Džeka i Rouz, na setu filma dogodilo se i nekoliko neuobičajenih trenutaka vezanih za hranu – od autentičnih prikaza jelovnika iz 1912. do neobičnih događaja iza kamera.

Autentičnost hrane u filmu

U scenama koje prikazuju život na brodu pre tragedije, posebno u prizorima prvoklasne trpezarije, reditelj je nastojao da prikaže hranu što realnije. Jelovnici prikazani u filmu inspirisani su stvarnim jelima sa RMS Titanika – uključujući školjke, morske plodove, pečenu govedinu i složene deserte – kako bi se dočarao luksuz tadašnjeg života putnika prve klase.

Takvi detalji nisu bili samo dekorativni; oni su pomogli u izgradnji kontrasta između različitih društvenih slojeva na brodu, gde je hrana imala ulogu vizuelnog i narativnog elementa koji razlikuje iskustva putnika prve, druge i treće klase.

Incident sa čorbom na snimanju

Jedan od najneobičnijih događaja tokom snimanja "Titanika" desio se 8. avgusta 1996. u Halifaksu, u Novoj Škotskoj, gde je ekipa snimala delove filma u modernom kontekstu. Tokom pauze za obrok, članovi produkcije pristupili su keteringu u kome je bila poslužena velika činija morske čorbe, opisana u različitim izvorima kao čaupder (chowder) od školjki, dagnji ili čak jastoga – zavisno od sećanja učesnika i izvora izveštavanja.

U roku od oko 30 minuta nakon što je znatan broj ljudi pojeo čorbu, mnogi su počeli da osećaju snažne telesne i mentalne simptome. Neki su se osećali zbunjeno, drugi su imali euforiju ili intenzivnu mučninu, a deo ljudi završio je u lokalnoj bolnici sa raznolikim simptomima koji su uključivali halucinacije, anksioznost i konfuziju.

Toksikološka analiza utvrdila je prisustvo Pi-Si-Pi-ja (PCP - fenciklidin) u čorbi, halucinogene supstance poznate kao "anđeoska prašina" (angel dust). Svedoci su kasnije opisivali zbunjujuće i intenzivne reakcije: smeh, plakanje, nelagodu, a neki su se ponašali dezorijentisano u hitnom odeljenju.

Među onima koji su jeli čorbu bili su reditelj "Titanika" Džejms Kameron i glumac Bil Pakston, i obojica su doživeli razne simptome – Kameron je, prema sopstvenom kazivanju, instinktivno izazvao povraćanje misleći da se radi o trovanju školjkama pre nego što je otkriven pravi uzrok.

Istraga koju su sproveli Halifaks regionalna policija i lokalne zdravstvene vlasti trajala je više od dve godine, ali niko nikada nije identifikovan kao odgovoran za dodavanje Pi-Si-Pi-ja u čorbu; slučaj je službeno zatvoren 1999. godine zbog nedostatka dokaza. Dikaprio i Kejt Vinslet, glavni glumci filma, nisu bili pogođeni jer nisu bili na setu u Kanadi tog dana, s obzirom na to da su njihove scene snimane na drugim lokacijama.

Hrana kao narativni element i produkcijski izazov

Dok su scene gozbi i svečanih večera u filmu "Titanik" vizuelno impresivne i istorijski potkrepljene, priča o čorbama sa Pi-Si-Pi-jem podseća kako čak i na velikim produkcijama male stvari mogu imati neplanirane posledice. Taj incident ostaje jedna od poznatijih anegdota iza kamera jednog od najvećih filmskih hitova svih vremena.

Hrana u "Titaniku" bila je i simbol društvenih razlika i realnosti života ranog 20. veka, ali i – u stvarnom životu – predmet jedne od najčudnijih kontroverzi u istoriji snimanja filma.

Pogledajte video: Premijera filma Sportsko srce