Iako mnogi veruju da je štednja uvek dobra stvar, jedan muškarac je shvatio da može da ode predaleko. Airik danas ima 31 godinu i do tridesete je uspeo da uštedi čak 346.000 evra, ali priznaje da ga je takav način života skupo koštao - ne samo psihički, već i fizički.

Svoje iskustvo odrastanja u imigrantskoj porodici u Kanadi, gde novac nije bio lako dostupan, kao i put ka finansijskoj nezavisnosti, podelio je sa javnošću.

Sa prvom platom koju je dobio sa 21 godinom, Airik je odmah počeo da odvaja novac. Naučen da razmišlja unapred, odlučio je da ne štedi samo, već i da ulaže, kako bi obezbedio sigurnu budućnost. Fokusirao se na berzu i vrlo disciplinovano upravljanje prihodima.

"Kad sam počeo da radim, nisam zarađivao neku basnoslovnu svotu, ali shvatio sam da moram da ulažem ušteđevinu i usmeravam je prema svojoj budućnosti. Uštedeo sam više od 340.000 evra, a prvih 115.000 evra zaradio sam do 25. godine zahvaljujući štedljivosti i ulaganju. Dok sam pokušavao da dođem do prvih 100.000, agresivno sam štedio najmanje 50 odsto svoje plate", rekao je.

Ipak, takav pristup imao je i svoju tamnu stranu. U želji da uštedi svaki mogući dinar, donosio je odluke koje su kasnije uticale na njegovo zdravlje. Na primer, godinama je koristio isti jastuk, čak 12 godina, sve dok nije počeo da oseća posledice.

"Isti jastuk koristio sam predugo, godinama. Jedna od posledica je to što je postao previše ravan i ne pruža dobru potporu glavi. Osećao sam da su mi od toga počele glavobolje. Tek kad sam nabavio jastuk s boljom potporom, glavobolje su prestale", ispričao je.

Slične situacije dešavale su se i u drugim segmentima života. Zbog štednje je dugo izbegavao kupovinu električne četkice za zube, što je, kako kaže, rezultiralo brojnim plombama. Nosio je i iznošene čarape sa rupama, što mu je izazivalo iritacije i bolne žuljeve.

"Osećao sam da sebi stalno oštećujem kožu i imao sam iritantne žuljeve. Tada sam shvatio da moram češće da menjam čarape", dodao je.

Osim zdravstvenih posledica, priznaje da mu je žao i zbog odnosa sa porodicom. Retko ih je posećivao kako bi uštedeo na troškovima putovanja, što sada vidi kao grešku.

Danas živi u Ujedinjenom Kraljevstvu, gde zarađuje oko 124.000 evra godišnje i uspeva da uštedi približno 46.000 evra. I dalje planira da se penzioniše ranije nego većina, ali je promenio način razmišljanja.

Sada svesno troši deo novca kako bi sebi obezbedio kvalitetniji život i izbegao da ponovo ode u krajnost, trudeći se da pronađe balans između štednje i uživanja u sadašnjem trenutku.

