Vlasnici mačaka dobro znaju da ovi ljubimci vole da biraju neobična mesta za odmor. Nekad spavaju na ivici kreveta, nekad na stolici, a nekad se smeste baš pored nogu svog vlasnika.

Iako deluje kao sitnica, takvo ponašanje može mnogo da govori o odnosu koji mačka ima sa osobom u čijoj blizini spava.

Znak poverenja i sigurnosti

Kada mačka spava pored vaših nogu, vrlo često pokazuje da se u vašem prisustvu oseća bezbedno. San je za mačke stanje ranjivosti, pa mesto koje biraju nije nimalo slučajno.

Ako se odlučuje da mirno spava tik uz vas, to najčešće znači da vam veruje i da vas doživljava kao deo svog sigurnog okruženja.

Mačka

Traži toplotu, ali i dovoljno prostora

Mačke vole topla mesta, pa su noge i donji deo kreveta često idealni za odmor. Tu im je prijatno, a u isto vreme imaju dovoljno prostora da se po potrebi pomere, protegnu ili odu.

Za razliku od spavanja na grudima ili u krilu, mesto pored nogu daje im osećaj bliskosti bez previše ograničenja.

Pokazuje privrženost na svoj način

Mačke ne pokazuju emocije uvek otvoreno kao psi, ali to ne znači da nisu vezane za svoje ljude. Spavanje pored vaših nogu može biti jedan od tih tihih, ali jasnih znakova privrženosti.

One tako biraju da budu blizu, a da ipak zadrže svoj mir i osećaj kontrole nad prostorom.

Naravno, svaka mačka ima svoj karakter. Neke su umiljatije, neke nezavisnije, a neke jednostavno vole rutinu. Ipak, ako redovno bira da spava baš uz vaše noge, velika je verovatnoća da se uz vas oseća prijatno i opušteno.

Drugim rečima, možda vam ne pokazuje ljubav glasno, ali je vrlo moguće da vas je odabrala kao svoju sigurnu osobu.

