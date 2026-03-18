Rumunski fotograf Bogdan Girbovan privukao je pažnju javnosti projektom „10/1“, u kojem je na upečatljiv način prikazao kako identični stanovi mogu da otkriju potpuno različite sudbine, navike i životne priče njihovih stanara.

Reč je o seriji od deset fotografija, nastalih u deset jednosobnih stanova u jednoj stambenoj zgradi u istočnom delu Bukurešta. Na prvi pogled, svi stanovi deluju isto — nalaze se jedan iznad drugog, u zgradi od deset spratova, i imaju gotovo identičnu spoljašnju i unutrašnju strukturu. Ipak, ono što ih razlikuje jesu ljudi koji u njima žive.

Ista arhitektura, potpuno različiti svetovi

Girbovan je odabrao baš tu zgradu jer i sam živi u njoj, na desetom spratu, što mu je omogućilo da lakše priđe komšijama i realizuje projekat. Zgrada je podignuta 1966. godine i predstavlja samo jednu od oko 70.000 sličnih stambenih zgrada koje, prema autorovim rečima, dele isti problem.

U svakom od deset stanova fotografija je snimljena iz istog ugla. Upravo taj dosledan pristup omogućio je da se jasnije uoče razlike u uređenju prostora, atmosferi, životnom stilu i ličnom pečatu svakog doma.

Enterijeri kao ogledalo ljudi koji u njima žive

Posebna vrednost projekta „10/1“ leži u tome što fokus nije na samoj arhitekturi, već na ljudima čiji se identitet ogleda kroz enterijer. Iako su zidovi isti, sobe izgledaju potpuno drugačije — upravo zbog karaktera, navika, prošlosti i ukusa onih koji u njima žive.

Fotograf time pokazuje kako prostor može da postane svojevrsna psihološka mapa stanara, odražavajući njihovu istoriju, društveni položaj i odnos prema savremenom životu.

