Slušaj vest

Kada vas neko tako uhvati na prepad i pita "Koji je najmanji trocifreni broj?" očekivano je da kažete broj 100, jer tako smo učili u najnižim razredima osnovne škole. Međutim, kada se pozdravite sa učiteljicom i matematiku krenete da izučavate na ozbiljnijem nivou, shvatićete da se u ovom pitanju krije jedna caka i da odgovor na koji prvo pomislite nije tačan.

Gotovo svi učesnici ankete na ovaj naizgled lak matematički zadatak imali su isti odgovor - 100. Na prvi pogled, odgovor deluje potpuno logično, jer je to prvi trocifreni broj na koji većina ljudi pomisli. Međutim, matematički gledano, taj odgovor nije uvek tačan.

Zašto 100 nije uvek tačan odgovor?

Ključ je u jednoj važnoj stvari koja u pitanju nije bila naglašena - o kom skupu brojevagovorimo. U matematici postoji više različitih skupova brojeva. Najčešće se koriste prirodni brojevi i celi brojevi.

Ako se pitanje odnosi na prirodne brojeve, onda je odgovor zaista 100, jer su prirodni brojevi svi celi pozitvni - 1, 2, 3, 4, 5… do beskonačnosti. U tom slučaju, prvi trocifreni broj je upravo 100, jer dolazi posle 99.

Broj 100 Foto: f8stockpix / Alamy / Profimedia

Međutim, ako u matematici govorimo o celim brojevima, stvari se menjaju.

Celi brojevi obuhvataju i negativne i pozitivne brojeve, kao i nulu. Skup bi glasio …-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5… U tom slučaju postoje i negativni trocifreni brojevi, poput: -100, -235, -678…

Najmanji trocifreni broj u tom skupu je -999, jer je to broj sa tri cifre koji je najudaljeniji od nule u negativnom smeru.

Gde nastaje zabuna?

Većina ljudi automatski pomisli na pozitivne brojeve, odnosno na prirodne brojeve, jer se oni najčešće koriste u svakodnevnom životu - za brojanje, godine, novac ili redne brojeve.

Zbog toga su gotovo svi učesnici ankete u Beogradu bez razmišljanja rekli 100, ne razmišljajući o mogućnosti da pitanje uključuje i negativne brojeve.

Ovaj mali matematički trik pokazuje koliko je u matematici važno precizno definisati uslove zadatka.

Ako je pitanje:

"Koji je najmanji trocifreni prirodni broj?" - odgovor je 100.

Ali ako pitanje glasi samo:

"Koji je najmanji trocifreni broj?" - tada je tačan odgovor -999, jer su u pitanju uključeni i negativni brojevi iz skupa celih brojeva.

Zbog toga je ova anketa izazvala veliko iznenađenje među prolaznicima, ali i poslužila da se podrobnije rasvetli naizgled lako, a zapravo značajno trik pitanje.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Anketa - dan zaljubljenih