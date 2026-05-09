Da je Srbija primamljiva strancima, ne samo kao turistička destinacija, već i kao mesto za život i pokretanje sopstvenog biznisa, dokaz je i Kubanac Karlos Safonts. U Srbiji, pored građana iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, najviše je Kineza, Turaka, Indijaca, Egipćana, Uzbekistana, a u poslednje vreme sve više i Kubanaca.

Karlos je prvo otišao u Rusiju, jer mu za to nije bila potrebna viza, a kada je čuo da može i u Srbiju bez vize, odlučio je da je našao svoje sledeće, ali i krajnje odredište. Svoju priču ispričao je pre dve godine za emisiju "150 minuta":

- Ja sam Karlos, imam 34 godine, dolazim iz Kube. Pre dve i po godine došao sam iz Havane - kaže Karlos i dodaje:

- Nemam nikakve probleme oko papira, samo trebam da imam posao i to je sve.

Od Havane do Beograda

On već dve i po godine živi u Beogradu, a nakon samo godinu dana doveo je suprugu, sestru i majku u glavni grad. Kuba je za odmor, kaže, a Srbija mesto na kome bi voleo da mu rastu deca.

Kao što je brzo zavoleo Srbiju, tako je brzo naučio i naš jezik.

- Ovde imaš najbolje ljude, najbolju hranu, imaš sve i, za mene, isto je kao Kuba. Ljudi su isti, sve je isto - istakao je Karlos, koji je pokrenuo svoj biznis pravljenja pice.

Ipak, jedan srpski specijalitet mu je favorit – pljeskavica. Kada završi svoj posao pica majstora, najviše uživa u vožnji rolerima Zemunskim kejom. Svaki dan mu je, kako kaže, ispunjen, a strancima ima da poruči samo jedno:

- Prvo da dođu u Srbiju, a onda samo nastavi da živiš! -

Kubanac u Beogradu Foto: Prva