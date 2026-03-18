Hrvatska je proglasila tri najbolje nove hrvatske reči sa nagradama za one koji su ih smislili, prenosi HKV. Prvu nagradu i 600 evra osvojila je reč „presudnik“, kao zamenu za englesku skraćenicu VAR (Video Assistant Referee) u fudbalu.

Drugo mesto i nagrada od 400 evra osvojila je reč „dohvatnica“, predloženu kao zamenu za termin widget, odnosno grafički element na ekranu koji služi za prikaz informacija ili pokretanje određenih funkcija. 

Treću nagradu, u iznosu od 200 evra, dobila je reč „narubno“, koja je predložena kao zamena za često upotrebljavani germanizam „na kant“.

Među finalistima i brojni neobični jezički predlozi

Iako su nagrađene samo tri reči, uži izbor od 29 finalista doneo je čitav niz interesantnih i kreativnih jezičkih rešenja. Među njima su se našli i sledeći predlozi:

  • brzovid – video kratke forme na društvenim mrežama
  • budnosvešće – woke, odnosno osvešćenost o društvenoj nepravdi i marginalizaciji
  • dogrljenka – dolčevita, odnosno majica ili vuneni džemper sa uskim okovratnikom
  • dohvatnica – widget, grafički element za informacije na ekranu
  • domoškolovanje – obrazovanje kod kuće umesto u školi
  • gladoljut – ljutnja koju osoba oseća zbog gladi
  • hranomat – uređaj za samostalnu kupovinu unapred pripremljenih jela i pića
  • inostvor – transrodna osoba
  • izložnik – štand
  • lažnica – deepfake, odnosno manipulisani video ili audio-snimak koji verodostojno prikazuje događaje koji se nisu dogodili
  • lomoples – break dance, vrsta urbanog plesa
  • mirozbor – mirovni pregovor
  • nadnatalitet – baby boom, period izrazitog porasta nataliteta
  • narubno – na kant
  • nogošakanje – kik-boks
  • obalizacija – naseljavanje i razvoj obalskih područja
  • osljepnik – flashbang, specijalna granata koja zaslepljuje i dezorijentiše osobu
  • osvrtnica – replika
  • presudnik – Video Assistant Referee (VAR), sistem za pregled spornih situacija u fudbalu
Ne propustiteZanimljivostiRuskinja počela da uči srpski pa se šokirala značenjem: „To je tako lepa reč, kako može da znači to smeće?“
ZanimljivostiOd najstrašnije srpske reči se diže kosa na glavi: Još je tužnija i strašnija jer se odnosi na decu
ZanimljivostiOvih 25 srpskih reči nikada nisu ušle u upotrebu: Trebalo je da zamene tuđice, Vuk Karadžić ismejavao autore, a neke danas koriste Hrvati
ZanimljivostiDa li znate odakle potiču reči "keva" i "ćale"? Mnoge mame se ljute jer zvuči pogrdno, a evo kako su zapravo nastale
ZanimljivostiEvo koje značenje se krije iza reči "more", "vala" i "bre": Svakodnevno ih koristimo u razgovoru, a malo ko zna kako su došle u naš jezik
 Video: Koliko je srpski jezik ugrožen izrazima?

Koliko je srpski jezik ugrožen novim izrazima? Noviteti se objavljuju u specijalnim rečnicima, evo kako da saznate šta možete i zavnično da koristite Izvor: Kurir televizija