Suosnivač Majkrosofta i milijarder Bil Gejts izneo je svoje viđenje budućnosti tržišta rada u eri veštačke inteligencije i otkrio koja bi tri sektora mogla da ostanu najotpornija na ubrzan razvoj AI tehnologije. Zbog njegove uloge u tehnološkoj revoluciji, javnost i dalje sa velikom pažnjom prati njegove procene o tome kako će veštačka inteligencija menjati svet.

Gejts smatra da za pojedine profesije nema razloga za strah

Iako više nije deo svakodnevnog vođenja Majkrosofta, Bil Gejts često govori o tehnološkim promenama koje oblikuju savremeno društvo. Kako veštačka inteligencija postaje sve prisutnija u različitim oblastima, rastu i strahovi da bi mnogi poslovi mogli da nestanu.

Ipak, Gejts veruje da postoje tri grupe stručnjaka čija će uloga ostati izuzetno važna i u budućnosti.

Stručnjaci za veštačku inteligenciju ostaće ključni

Prema Gejtsovom mišljenju, upravo oni koji rade na razvoju sistema veštačke inteligencije imaće stabilnu poziciju i ubuduće. Iako AI danas može dageneriše kod i ubrza određene procese u programiranju, još uvek nema nivo preciznosti i sposobnosti potreban za razvoj složenih softverskih sistema bez ljudske kontrole.

Zbog toga će programeri i inženjeri ostati neophodni za ispravljanje grešaka, unapređenje postojećih modela i dalje usavršavanje ovih sistema. Drugim rečima, veštačkoj inteligenciji i dalje su potrebni ljudi koji će njome upravljati i razvijati je.

Biologija i medicina i dalje traže ljudsku kreativnost

Gejts smatra da su relativno bezbedni i stručnjaci iz oblasti biologije i medicine, jer su to profesije koje se u velikoj meri oslanjaju na kreativnost, intuiciju i kritičko razmišljanje.

Iako veštačka inteligencija može da obrađuje ogromne količine podataka i pomogne u dijagnostici, ona i dalje ne može da osmisli potpuno nove ideje, niti da samostalno dođe do revolucionarnih naučnih otkrića. Formulisanje novih hipoteza i pomeranje granica znanja, prema ovom viđenju, ostaje pre svega u domenu čoveka.

Zbog toga će biolozi, istraživači i medicinski stručnjaci i ubuduće imati ključnu ulogu u razumevanju života i daljem napretku medicine, dok će AI biti pomoćno sredstvo, a ne zamena.

Energetski sektor ostaje oslonjen na ljudsku stručnost

Među oblastima koje bi mogle da odole potpunoj automatizaciji, Gejts vidi i energetski sektor. Reč je o izuzetno složenoj industriji u kojoj se odluke ne mogu prepustiti isključivo algoritmima.

Bilo da je reč o nafti, nuklearnoj energiji ili obnovljivim izvorima, stručnjaci u toj oblasti imaju važan zadatak da pronalaze održiva rešenja i odgovore na rastuće energetske potrebe čovečanstva.

Prema Gejtsovoj proceni, veštačka inteligencija može da pomogne u analizi podataka i povećanju efikasnosti, ali ljudsko znanje ostaje presudno, posebno kada je reč o strateškim odlukama i upravljanju kriznim situacijama.

Budućnost tržišta rada i dalje je neizvesna

Bil Gejts je ipak naglasio da ni ovakva predviđanja ne treba posmatrati kao konačna. Kako je istakao, uticaj veštačke inteligencije na tržište rada mogao bi da se razvija na načine koje danas još ne možemo u potpunosti da sagledamo, slično kao što se dogodilo tokom industrijske revolucije i uspona interneta.

