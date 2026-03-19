Pun Mesec koji će se pojaviti u znaku Vage 25. marta 2026. godine donosi snažnu emotivnu energiju i razotkriva pitanja vezana za odnose među ljudima, a najviše će uticati na Blizance, Vage i Vodolije. Kada Mesec dostigne svoj puni sjaj u ovom znaku, u prvi plan dolaze teme ravnoteže, iskrenosti i načina na koji gradimo veze sa drugima. Sve ono što je dugo bilo potisnuto ili prećutano sada može izaći na površinu.

Za većinu znakova ovaj period biće samo kratkotrajni emotivni talas. Ipak, za njih ovaj Pun Mesec mogao bi da donese trenutke istine koje su do sada pokušavali da zanemare ili odlože suočavanje sa njima. Nerazjašnjeni razgovori, potisnute sumnje i odnosi koji su opstajali uprkos nestabilnim temeljima sada mogu postati glavna tema.

Blizanci

Blizanci često nastoje da zadrže vedru atmosferu u odnosima, čak i kada naslućuju da nešto nije kako treba. Tokom ovog Punog Meseca može se dogoditi razgovor ili saznanje koje menja način na koji gledaju na partnera ili blisku osobu. Moguće je da će otkriti nešto što ruši sliku o idealnoj ravnoteži u odnosu. Iako to u prvi mah može delovati kao neprijatno iznenađenje, istovremeno donosi jasnoću koju su dugo izbegavali da potraže.

Vaga

Pošto se Pun Mesec dešava upravo u njihovom znaku, Vage će njegov uticaj osetiti posebno snažno. Sve ono što su činile kako bi održale mir i sklad u odnosima sada može izaći na videlo. Mogu shvatiti da su previše puta pravile ustupke samo da bi izbegle rasprave. Istina koja se pojavi možda neće biti laka za prihvatanje, ali može doneti važnu lekciju, pravi balans ne postoji ako se stalno odriču sopstvenih želja.

Vodolija

Vodolije obično pokušavaju da sagledaju odnose racionalno i veruju da mogu razumeti svaku situaciju. Ipak, ovaj Pun Mesec može doneti događaj ili informaciju koja će promeniti njihovu perspektivu o nekome ko im je bitan. Može se desiti razgovor koji otkriva skrivene emocije ili činjenica koja otvara oči. Iako će ih to možda iznenaditi, istovremeno će im pomoći da situaciju sagledaju realnije i bez iluzija.

(Kurir.rs/Informer)

