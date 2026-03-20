Brin Džouns iz Ujedinjenog Kraljevstva odlučio je da napusti siguran kancelarijski posao kako bi pokrenuo sopstveni biznis koji ne zahteva nikakve kvalifikacije. Svoju priču o drastičnoj promeni karijere podelio je na društvenim mrežama, otkrivši da sada mesečno zarađuje 12.000 funti (oko 13.870 evra).

"Dosta mi je kancelarijskog života"

Džouns je na društvenim mrežama objasnio kako mu je dosadio život za radnim stolom te je poželeo promenu.

"Napuštam svoj korporativni posao u finansijama. Znam da više neću do kraja života provoditi devet sati dnevno, 20 dana mesečno, prikovan za stolicu. Vreme je da počnem da živim za sebe. Nakon 10 godina u korporativnim finansijama, osećaj je još uvek nadrealan," rekao je u jednoj objavi.

Novi posao na otvorenom

Nakon odlaska iz korporacije, Brin je pokrenuo sopstvenu firmu. Kancelariju je zamenio radom na otvorenom, a klijentima pomaže u čišćenju dvorišta i krovova. Time je sebi omogućio da većinu vremena provodi napolju i samostalno kreira svoj raspored.

Svoju novu karijeru redovno dokumentuje na društvenim mrežama. Iako vremenski uslovi nisu uvek idealni, ističe kako uživa u poslu. U jednom od videa snimio se na skeli dok je temeljno čistio krov, pokazujući kako je posao fizički zahtevan, ali i isplativ.

Zarada od 13.870 evra mesečno

"Prošle godine sam napustio korporativni svet. Sada čistim 15 krovova mesečno, a po krovu naplatim 800 funti (925 evra)", objasnio je i dodao da, iako je posao pokrenuo pre samo šest meseci, Brin je već stvorio listu klijenata i ostvaruje mesečni prihod od 12.000 funti (oko 13.870 evra).

Priča postala viralna

Njegova priča postala je viralna na TikToku, gde je njegova objava prikupila više od 262 hiljade pregleda i 10 hiljada lajkova. Mnogi su mu u komentarima čestitali na hrabrosti i novom životu.

"Svaka čast! Deset godina sam radio u marketingu, to je posao koji iscrpljuje dušu, takmičarski je nastrojen i jednostavno odvratan. Čišćenje krovova zato zvuči jako zabavno", napisao je jedan korisnik. "Svaka čast na hrabrosti da učiniš ono što te usrećuje", komentarisao je drugi. Treći je dodao: "Čoveče, drago mi je da si se izvukao."

Među komentarima su se našle i poruke poput "Obožavam da vidim ovakve stvari!", "Svaka čast" i "I ja razmišljam o nečem sličnom."

