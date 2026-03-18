Postojalo je vreme kada se luksuz nije merio brendovima, već stvarima koje su trajale decenijama. U Jugoslaviji se nije kupovalo često, ali kada se kupovalo - biralo se pažljivo, sa idejom da to ostane u porodici zauvek.

Danas, u eri minimalizma i brzih trendova, mnoge od tih stvari više nemaju istu vrednost. Ono što je nekada bilo simbol prestiža i ponosa, danas često završava zaboravljeno - ili zamenjeno nečim praktičnijim.

Fiksni telefon - luksuz za koji se čekalo godinama

Danas je nezamislivo da čekate red da biste nekoga pozvali.

Ali nekada su se ljudi prijavljivali za uvođenje fiksnog telefona i čekali godinama. Instalacija je bila skupa, veza često loša, ali posedovati telefon u kući značilo je prestiž i status.

Fiksni telefon Foto: Shutterstock

Vitrine - ponos svake dnevne sobe

Teško je zamisliti stan u Jugoslaviji bez velike vitrine.

Stakleni ormari u kojima su se čuvale najlepše stvari bili su nezaobilazan deo enterijera. Kupovali su se da traju - i zaista traju, jer mnogi i danas imaju isti komad nameštaja star decenijama.

Kristal - znak bogatstva i posebnih prilika

Kristalno posuđe bilo je rezervisano za posebne trenutke.

Vaze, činije i čaše izlagale su se na vidnom mestu i koristile samo kada dolaze važni gosti. Kristal nije bio samo predmet - bio je dokaz da domaćinstvo ima stil i status.

Danas ga mnogi koriste svakodnevno ili ga jednostavno odlažu bez posebne emocije.

Kristalne čaše Foto: zhu difeng / Alamy / Profimedia

Pribor za jelo - luksuz koji se čuvao za goste

Kompleti tanjira, šolja i činija bili su pravo malo bogatstvo.

Jugoslovenske domaćice su ih pažljivo čuvale i iznosile samo u posebnim prilikama. Imati kompletan servis značilo je da ste "ozbiljna kuća".

Danas se sve više ljudi okreće jednostavnijim, modernim rešenjima.

Tepisi - simbol topline i blagostanja

Tepisi su bili mnogo više od dekoracije.

Postavljali su se svuda - na pod, ali i na zidove. Smatrali su se znakom udobnosti i sigurnosti, a često su se kupovali uz velike finansijske napore.

Danas ih mnogi izbacuju iz domova, birajući jednostavnije i lakše održive površine.

Bunda - statusni simbol svake dame

U Jugoslaviji, žena sa bundom bila je simbol elegancije.

Ovi komadi su se kupovali na rate i nosili u posebnim prilikama. Uz njih su često išli i krzneni detalji poput kapa ili ukrasa.

Danas su bunde mnogo ređe - i više nisu deo svakodnevne mode.

Možda su se vremena promenila, ali jedno je sigurno - ove stvari pričaju priču o generacijama koje su cenile trajnost, trud i vrednost svakog dinara.

