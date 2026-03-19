Ovogodišnja, 98. dodela dodela Oskara privukla je 17.86 miliona gledalaca putem ABC-ja i Hulua, što predstavlja pad od devet odsto u odnosu na prošlogodišnjih 19.7 miliona. Ovo je ujedno i najniža gledanost ceremonije još od 2022. godine, i prvi pad nakon pet uzastopnih godina rasta.

Rejting među publikom od 18 do 49 godina iznosio je 3.92, što je manje u odnosu na prošlogodišnjih 4.54, ali i dalje dovoljno da Oskari budu najgledaniji zabavni program u udarnom terminu sezone 2025/2026.

Džesi Bakli i Majkl B. Džordan dobitnici Oskara 2026 za najbolje glumce Foto: Valerie Goodloe/MPI/Capital Pict / Capital pictures / Profimedia

Širi problem opadanja interesovanja

Pad gledanosti nije izolovan slučaj. Sličan trend zabeležen je i kod drugih velikih događaja kao što su Zlatni globusi i Gremi - pad od šest odsto, navodi cdm.me. Ovo ukazuje na širi problem opadanja interesovanja za televizijske prenose nagrada.

Digitalne platforme beleže rast

Iako televizijska publika opada, digitalni angažman beleži rast sa 42.4 odsto više interakcija na društvenim mrežama, ukupno preko 184 miliona impresija, više od 129 miliona video pregleda tokom večeri. Zvanični kanali Akademije dostigli su 21.6 miliona pratilaca, što je rast u odnosu na prošlu godinu.

Konan O’Brajen na dodeli Oskara 2025. Foto: Richard Harbaugh/AMPAS/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kompanija Dizni zadržaće prava prenosa do 2028. godine, dok će od 2029. ekskluzivna prava preuzeti Jutjub. Ova promena označava jasan zaokret ka digitalnim platformama i novim navikama publike.

