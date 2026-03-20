Dnevni horoskop za 20. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta zvezde predviđaju pripadnicima Zodijaka ovog četvrtka.

OVAN

Niste zadovoljni situacijom na poslu - s kolegama ne uspevate da nađete zajednički jezik, a posao se odvija usporeno. Zaljubljeni ste i zadovoljni vezom. Niste svesni da se voljena osoba ne oseća sigurno u vezi. Nervi su vam osetljivi.

BIK

U cilju izbegavanja problema s kolegama svesno se prilagođavate i popuštate. Posvećujete se partneru. Želite da više vremena provodite zajedno, ali partner zbog poslovnih obaveza ne može da vam izađe u susret. Povedite računa o ishrani.

BLIZANCI

U slučaju da ste privatnik, očekuju vas loši poslovni rezultati, zbog čega dolazite u sukob s kolegama. Emotivno ste ispunjeni. Odnos s partnerom se spontano razvija. Zbog problema na poslu bićete veoma napeti.

RAK

Prezadovoljni ste situacijom na poslovnom polju. Sve se odlično razvija i obim posla raste svakodnevno. Oduševljeni ste emotivnom vezom. Drugoj strani odgovara intenzivan odnos, baš kao i vama. Zdravlje je stabilno.

LAV

U slučaju da ste privatnik, odlazite na kraći službeni put i uspostavljate zadovoljavajući poslovni dogovor. Voljena osoba tačno zna kako da se ponaša prema vama, tako da ste zadovoljni vezom. Mogući su bolovi u leđima.

DEVICA

Ukoliko ste privatnik, imaćete obaveza više nego obično. Organizovani ste, pa sve odrađujete na vreme. Niste sigurni u svoju vezu, neke partnerove osobine obožavate, a neke vas izluđuju. Napeti ste i potreban vam je odmor.

VAGA

Uprkos početnom optimizmu, poslovni sastanak se ne završava onako kako ste očekivali i zbog toga se ne osećate dobro. Odličan je dan za novo poznanstvo. U slučaju da dođe do veze, biće na daljinu. Mogući su problemi s bešikom.

ŠKORPIJA

Dobijate poslovnu ponudu od prijatelja, ali je odbijate. Ne želite da mešate poslovnu i privatnu sferu. Voljena osoba želi da što više vremena provede s vama i vi joj izlazite u susret. Skloni ste povredama.

STRELAC

Samouvereni ste i takmičarski raspoloženi. Započinjete novi poslovni projekat i želite da se dokažete. Veza se normalno razvija i s voljenom osobom provodite sve više vremena. Mogući su problemi s genitalijama.

JARAC

Iako ste vredni i odgovorni, prilikom realizacije određenih planova očekuju vas neplanirane teškoće. Odnos s voljenom osobom je stabilan i zadovoljavajući. Skloni ste infekcijama vezanim za disajne organe ili mokraćni sistem.

VODOLIJA

Imate pogrešan odnos prema poslu. Neke manje propuste i kritiku doživljavate na emotivan način, umesto na profesionalan. Preko posla upoznajete osobu koja ostavlja odličan utisak. Preterujete s hranom, naročito sa slatkišima.

RIBE

Imate prilično optimističan stav prema novom projektu koji započinjete. Verujete u sebe i da ćete postići uspeh. Očekuje vas novo poznanstvo. Dok ćete vi biti zaintrigirani, druga strana neće deliti oduševljenje. Vid vam je oslabljen.

