Jedan čovek je isprobao popularnu vojnu metodu za spavanje i otkrio da li je ona zaista efikasna ili je reč o običnoj besmislici. Verovatno ste već ranije čuli za ovu tehniku, za koju se tvrdi da je koriste pripadnici vojske kako bi utonuli u san u najrazličitijim situacijama.

Danas je teže nego ikada zaspati, uglavnom zbog društvenih mreža i televizije koji nas okupiraju dugo nakon vremena predviđenog za odlazak u krevet. Ponekad se i nađete u krevetu dovoljno rano, ali provodite sate prevrćući se i strepeći zbog obaveza koje vas čekaju sutra ili, što je još gore, zbog činjenice da nećete spavati dovoljno.

Šta je vojni metod spavanja

Dakle, da li ova navodno revolucionarna metoda zaista pomaže da dostignete tih sedam do devet sati sna neophodnih za zdravlje i blagostanje?

Šta je zapravo vojna metoda spavanja?

Metoda je relativno jednostavna i ne zahteva mnogo pripreme. To nije klasično brojanje ovaca, već tehnika koju koriste piloti lovaca kako bi osigurali da su odmorni i da im refleksi ostanu besprekorni. Proces počinje udobnim smeštanjem u krevet i opuštanjem tela od glave do pete, prema rečima Jutjubera Šona Endrjua, koji je odlučio da testira ovu metodu nedelju dana. Prethodno je fitnes trener Džastin Ogastin tvrdio da ljudi mogu zaspati u roku od dva minuta ako se tehnika pravilno izvodi, kao i da je uspešna kod 96 odsto populacije – što zvuči obećavajuće.

Da li vojna metoda zaista funkcioniše?

Ova tehnika je prvi put predstavljena javnosti 1981. godine u knjizi "Opusti se i pobedi: Šampionski učinak" (Relax and Win: Championship Performance), koju je napisao američki trener atletike Lojd Bad Vinter. Njegova verzija podrazumeva opuštanje koje kreće od temena, preko slepoočnica i čela, pa naniže kroz celo telo.

Endrju objašnjava da treba postepeno zatezati svaki deo tela, od lica do šaka i stopala, pre nego što ih potpuno opustite. Ovaj kreator sadržaja navodi da nakon toga u sebi morate ponavljati rečenicu "ne misli" kako biste skrenuli misli.

Priznao je da u početku nije imao uspeha, sve dok nije snimio video i video sebe kako drema, čime je metoda na kraju ipak dala rezultate. Možda će vam biti potrebno malo vežbe da usavršite efikasnost ove tehnike i trajno promenite svoje navike spavanja.

Ipak, nekima će možda trebati i više od ovoga, jer su mnogi postigli uspeh tek uz promene životnog stila, poput smanjenja ili potpunog izbacivanja alkohola. Bez obzira na sve, san je važniji nego što mnogi misle, pa sledeći put kada budete imali problema da zaspite, možda vredi pokušati sa ovim trikom.

