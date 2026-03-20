Vikend horoskop za period od 20. do 22. marta otkriva šta svakog znaka Zodijaka čeka na polju ljubavi, porodice, zdravlja i ličnog razvoja.

Ovan

Ovan Foto: Profimedia

Ovaj period donosi pojačanu energiju i želju za promenama. Bićete motivisani da izađete iz rutine i isprobate nešto novo, što može doneti zanimljiv susret ili priliku. Dobro će vam prijati kraći izlazak ili spontano druženje koje ne zahteva velike planove. U ljubavi se otvara prostor za uzbudljivu komunikaciju ili novo poznanstvo koje vas pokreće.

Bik

Bik Foto: Profimedia

Fokus je na emocijama i bliskim odnosima, pa ćete želeti više mira i kvalitetnog vremena sa dragim ljudima. Razgovori mogu doneti važne uvide i dodatno vas zbližiti. Prijaće vam okupljanje u toploj atmosferi doma ili jednostavna večera sa prijateljima. U ljubavi dolazi do dubljeg povezivanja i osećaja sigurnosti koji vam je važan.

Blizanci

Blizanci Foto: Profimedia

Inspiracija i kreativnost će biti naglašeni, pa ćete lako dolaziti do novih ideja i rešenja. Saradnja sa drugima donosi dobre rezultate, a vikend je pogodan za rad na nečemu što vas ispunjava. Kratka promena okruženja ili bavljenje hobijem pomoći će vam da se opustite. U ljubavi vas očekuje zanimljiva komunikacija i flert koji vraća osmeh.

Rak

Rak Foto: Profimedia

Osetićete potrebu za povlačenjem i unutrašnjim mirom, što je dobar trenutak da razmislite o svojim željama i planovima. Boravak u prirodi ili mirna aktivnost pomoći će vam da razbistrite misli. Vikend donosi i emotivnu stabilnost kroz blizak odnos. U ljubavi se javlja potreba za sigurnošću i nežnošću koju ćete rado pružiti i dobiti.

Lav

Lav Foto: Profimedia

Društveni život dolazi u prvi plan i donosi vam priliku da zablistate u okruženju koje vam prija. Susreti sa prijateljima podižu raspoloženje i donose novu energiju. Organizovanje izlaska ili odlazak na događaj može vam doneti i korisne kontakte. U ljubavi se budi strast, a neko može pokazati posebno interesovanje za vas.

Devica

Devica Foto: Profimedia

Razmišljanja o poslu i ciljevima mogu se intenzivirati, ali vikend vam pruža priliku da jasnije sagledate naredne korake. Dobro je vreme da napravite plan ili se povežete sa ljudima koji vas mogu podržati. Istovremeno, pronađite balans kroz odmor. U ljubavi se otvara prostor za iskren razgovor koji donosi sigurnost i razumevanje.

Vaga

Vaga Foto: Profimedia

Privlačiće vas nova iskustva i aktivnosti koje šire vidike. Kulturni sadržaji ili učenje nečeg novog mogu vam doneti zadovoljstvo i inspiraciju. Promena rutine pozitivno utiče na vaše raspoloženje. U ljubavi dolazi do lakše komunikacije i mogućnosti da odnos podignete na viši nivo kroz zajedničke planove ili putovanje.

Škorpija

Škorpija Foto: Profimedia

Emocije su pojačane, pa ćete želeti dublje povezivanje sa ljudima koji su vam važni. Iskren razgovor može razrešiti nedoumice i doneti unutrašnji mir. Prijaće vam intimnija atmosfera i vreme posvećeno bliskim odnosima. U ljubavi dolazi do intenzivnijih osećanja i jače povezanosti koja može učvrstiti odnos.

Strelac

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Vikend donosi želju za kretanjem, promenom i novim iskustvima. Kratko putovanje ili boravak u prirodi mogu vam doneti osveženje i novu perspektivu. Spontanost vam prija i otvara vrata zanimljivim susretima. U ljubavi se javlja potreba za slobodom, ali i mogućnost uzbudljivog poznanstva ili obnove strasti.

Jarac

Jarac Foto: Profimedia

Razmišljanje o vrednostima i prioritetima dolazi u prvi plan, pa ćete želeti da napravite jasniji plan za naredni period. Mirniji tempo vikenda pomoći će vam da se fokusirate i donesete dobre odluke. Organizacija i postavljanje ciljeva donose sigurnost. U ljubavi se javlja potreba za stabilnošću i iskrenim odnosom bez nejasnoća.

Vodolija

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Nove ideje i inspiracija pokreću vas da razmišljate drugačije i podelite svoje planove sa drugima. Druženje sa ljudima sličnih interesovanja može vam doneti korisne uvide. Kreativne aktivnosti ili razgovori podstiču vaš napredak. U ljubavi dolazi do zanimljive komunikacije i mogućnosti da se neko posebno izdvoji.

Ribe

Ribe Foto: Profimedia

Osećaj za umetnost i maštu biće naglašen, pa ćete želeti da se izrazite kroz kreativnost ili mirne aktivnosti. Ovo je idealan trenutak da usporite i posvetite se sebi. Intuicija vas vodi ka dobrim odlukama. U ljubavi se javlja nežna energija, a odnos može postati dublji kroz iskrenu emociju i razumevanje.

(Kurir.rs/Sensa)

