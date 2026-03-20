Kada pokušavamo da shvatimo zašto su računi za struju sve veći, većina nas prvo pomisli na uređaje koji rade non-stop – poput frižidera ili mašine za pranje veša. Ipak, prava istina je potpuno drugačija i često iznenadi mnoge.

Glavni „krivac“ u brojnim domaćinstvima zapravo je uređaj koji koristimo svakodnevno, ali na kratko – indukciona ploča za kuvanje.

Skriveni potrošač u vašoj kuhinji

Na prvi pogled, moderna indukciona ploča deluje kao štedljivo i napredno rešenje. Brzo zagreva hranu, precizno kontroliše temperaturu i štedi vreme. Međutim, iza tih prednosti krije se ozbiljna potrošnja električne energije.

Standardni modeli imaju snagu od oko 7.000 vati, dok naprednije varijante mogu dostići čak 11.000 vati. Za poređenje, frižider u radu troši svega između 100 i 200 vati.

To znači da, kada uključite sve ringle na maksimum, indukciona ploča u tom trenutku troši više struje nego svi ostali uređaji u stanu zajedno.

Iako se ploča koristi povremeno, njena snaga je toliko velika da i pola sata intenzivnog kuvanja može napraviti ozbiljnu razliku na mesečnom računu.

Uprkos velikoj potrošnji, indukciona ploča važi za jedan od najefikasnijih načina pripreme hrane. Razlog je jednostavan – energija se ne rasipa, već se direktno prenosi na posudu pomoću magnetnog polja. Zahvaljujući tome, hrana se brže sprema, a gubici energije su minimalni. Ipak, cena takve efikasnosti ogleda se u visokoj trenutnoj potrošnji.

