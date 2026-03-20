Slušaj vest

Svedoci smo savršenih enterijera na mrežama, ali retko dobijamo uvid u mukotrpan proces njihovog stvaranja. Korisnica popularne platforme Redit, pod pseudonimom Prinses Kerolajn II, izazvala je pravu senzaciju objavivši fotografije svoje kuhinje pre i nakon renoviranja.

U okviru podforuma r/femalelivingspace, ona je predstavila svoj osunčani, ružičasti kutak, naglasivši da joj cilj nije bio prikupljanje saveta, već čisto deljenje estetskog postignuća. Njen post je munjevito sakupio preko 4.300 lajkova, dok su pratioci ostali zatečeni nivoom posvećenosti.

Samostalni rad i učenje uz tutorijale

Vlasnica je istakla da je najveći deo posla obavila sopstvenim rukama, što je zahtevalo mesece rada i strpljenja.

Kuhinja pre renoviranja Foto: Printscreen/Reddit/Princess_Carolyn_II

"Htela sam da podelim svoju malu ružičastu kuhinju sada kada sam konačno zadovoljna svim sitnim detaljima. Treća i četvrta fotografija pokazuju kako je kuhinja izgledala ranije, dok su poslednje fotografije detalji izbliza."

Od krečenja i postavljanja keramike do slikanja murala, sve je radila sama, oslanjajući se na digitalne izvore informacija.

"Pokušala sam da uradim što je više moguće sama. Farbanje, pločice, murali i slično – oslanjala sam se na savete zaposlenih u lokalnoj radnji sa alatom, Jutjub tutorijale i objave na Reditu."

Profesionalnu pomoć zatražila je samo za kritične zahvate, poput zamene radnih ploča, sudopere i tehničkih uređaja, kao i za postavljanje tapeta iznad frižidera. Upravo su tapete bile njena najveća prepreka u prošlosti.

U galeriji pogledajte kako izgleda kuhinja nakon renoviranja:

Kuhinja nakon renoviranja Foto: Printscreen/Reddit/Princess_Carolyn_II

"Kada sam se tek uselila, pokušala sam sama da zalepim jeftinu samolepljivu tapetu. Trebalo mi je četiri sata, čak sam se i posekla, a na kraju je izgledalo užasno. Tada sam sebi obećala da to više nikada neću raditi sama."

Detalji koji prave razliku

Osim građevinskih radova, ključnu ulogu odigrala je dekoracija. Autorka je godinama obilazila buvljake i prodavnice polovne robe (sekend hend) kako bi pronašla autentične detalje i kuvarske knjige. Ostatak inventara potiče od umetnika sa platformi Instagram i Eci.

"Bilo je potrebno mnogo vremena i truda da sve ovo postignem, ali se potpuno isplatilo".

Reakcije publike na drastičnu promenu bile su isključivo pozitivne. Mnogi su prokomentarisali da prostor sada deluje neprepoznatljivo i znatno svetlije.

Praktični saveti za kućne majstore

U odgovorima na brojna pitanja, Prinses Kerolajn II je podelila i svoje male trikove. Otkrila je da su ukrasi na pločicama zapravo privesci za nakit koje je fiksirala gumenim podloškama. Takođe, detaljno je opisala proces osvežavanja kuhinjskih elemenata:

"Skinula sam sva vrata ormarića i obeležila ih brojevima. Očistila sam ih od masnoće, blago izbrusila i nanela šelak kao osnovni premaz. Nakon svakog sloja pustila sam da se osuši, ponovo blago brusila, zatim nanosila boju četkom zbog bolje pokrivenosti, a na kraju prelazila valjkom da uklonim tragove četke. Nisu savršeni, ali izgledaju dovoljno dobro i nisu se oštetili tokom dve godine svakodnevne upotrebe."

Iako je započela objavu bez namere da deli lekcije, njena ružičasta oaza postala je ultimativna inspiracija za sve ljubitelje "uradi sam" projekata.

