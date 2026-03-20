Proleće 2026. stiže sa intenzivnom energijom i prekretnicama za sve znakove horoskopa. Pomračenje Sunca u Vodoliji i retrogradni Merkur u Ribama otvaraju novo poglavlje lične transformacije, odnosa i finansija.

Pomračenje Sunca u Vodoliji donosi prilike povezane sa inovativnim projektima, društvenim mrežama i prijateljstvima, dok retrogradni Merkur u Ribama iznosi na površinu stare emocije i nerešene lekcije.

Takođe, pomračenje punog Meseca u Devici u martu podstiče nas da se oslobodimo perfekcionizma, da se iscelimo i prihvatimo tok života.

Saznajte šta vam zvezde spremaju i kako da iskoristite ove važne astrološke uticaje.

OVAN

"Ono što je moje, pronaći će me".

Ljubav: Neočekivana osećanja mogu da se pojave. Prihvatite izazov.
Novac: Mogući su troškovi vezani za izgled ili zdravlje.
Preporuka: Zadržite pozitivan stav i izbegavajte impulsivne odluke.

BIK

Bik
"Poštujem svoje granice bez osećaja krivice".

Ljubav: Nove veze ili saradnje dolaze iz bliskog okruženja.
Novac: Porodica može da traži vašu finansijsku pomoć.
Preporuka: Uživajte u malim trenucima. Popraviće vam raspoloženje.

BLIZANCI

Blizanci
"Snažni smo i prilagodljivi".

Ljubav: Društveni život se budi. Stara veza može ponovo da se pojavi.
Novac: Povoljan trenutak za renoviranje ili ulaganje u dom.
Preporuka: Budite otvoreni da učite od drugih.

RAK

Rak
"Napredak je važniji od savršenstva".

Ljubav: Moguća je stabilna veza.
Novac: Hobiji mogu da postanu izvor zarade.
Preporuka: Verujte u sebe, čak i kada je teško.

LAV

Lav
"Biram unutrašnji mir".

Ljubav: Otkrićete šta ljubav zaista znači za vas.
Novac: Mogući su bonusi ili dodatni prihodi.
Preporuka: Izbegavajte negativnost. Može da blokira vaš uspeh.

DEVICA

Devica
"Prihvatam ono što ne mogu da kontrolišem".

Ljubav: Posredovaćete u važnim konfliktima među bliskima.
Novac: Finansijski pritisci su mogući, ali postoje jednostavna rešenja.
Preporuka: Pojednostavite život i rešite se viška.

VAGA

Vaga
"Ponovo pišem svoju životnu priču".

Ljubav: Radite na emotivnim obrascima iz prošlosti.
Novac: Odličan period za putovanja.
Preporuka: Prihvatite nepoznato. Doneće vam posebne prilike.

ŠKORPIJA

Škorpija
"Biram zahvalnost u svakoj situaciji".

Ljubav: Stabilna veza može da vas izvuče iz zone komfora.
Novac: Moguće poteškoće. Potražite pomoć ako je potrebno.
Preporuka: Donosite odluke smireno, ne impulsivno.

STRELAC

Strelac
"Zaslužujem obilje u svim oblicima".

Ljubav: Neočekivani romantični planovi.
Novac: Moguća veća kupovina, poput automobila.
Preporuka: Uključite se u društveno korisne aktivnosti. Imaćete uticaj.

JARAC

Jarac
"Verujem u božanski tajming svojih snova".

Ljubav: Odnosi mogu da postanu iznenađujući. Veza može da vam donese balans i neočekivanu priču.
Novac: Odlične vesti! Prihodi rastu, ali izbegavajte impulsivnu potrošnju.
Preporuka: Uložite u profesionalni razvoj. Vreme je da postanete ekspert.

VODOLIJA

Vodolija
"Stavljam svoje potrebe na prvo mesto bez griže savesti".

Ljubav: Inspiracija dolazi kroz duboku povezanost. Bliska osoba može da promeni vaš pogled na ljubav.
Novac: Obratite pažnju na troškove. Finansijska organizacija je ključna.
Preporuka: Uključite se u zajednice koje odražavaju vaše vrednosti.

RIBE

Ribe
"Stalno se razvijam i prihvatam svoju transformaciju".

Ljubav: Intenzivna, gotovo filmska veza može da obeleži vaše proleće.
Novac: Planiranje putovanja zahteva dobru organizaciju.
Preporuka: Stavite sebe na prvo mesto. Potreban vam je balans i briga o sebi.

(Kurir.rs/Mondo)

