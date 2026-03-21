Dnevni horoskop za 21. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta zvezde predviđaju pripadnicima Zodijaka ovog četvrtka.

OVAN

Očekuje vas nova poslovna ponuda. Prilično je intrigantna, tako da razmišljate da li da je prihvatite. Insistirate na intenzivnoj emotivnoj vezi, čemu partner nije sklon, ali prihvata vaš predlog. Nervi su vam preosetljivi.

BIK

S puno entuzijazma pokrećete nov poslovni projekat. Ulažete svu svoju energiju u posao i uvereni ste u uspeh. Razdražljivi ste i neprijatni u komunikaciji s partnerom, ali on ništa ne komentariše. Pripazite na disajne organe.

BLIZANCI

Posao se solidno odvija. Ono što će vas iznervirati totalno je neplaniran, veći novčani izdatak. Prezadovoljni ste kako se vaša veza razvija. Imate potrebu za konstantnim kontaktom s partnerom. Mogući su problemi sa stomakom.

RAK

Fokusirani ste na posao i želite da ga dalje razvijate. Imate utisak da niste iskoristili sav potencijal. Razočarani ste ponašanjem partnera. Dobijate informaciju da se ne viđa samo s vama. Pripazite na ishranu.

LAV

Na poslu vas očekuje mnogo problema. Iako pokušavate da ih savladate, ne uspevate u tome. Prilično ste društveni, ali uprkos tome, nikako da upoznate osobu za vezu. Pritisak je sklon oscilacijama.

DEVICA

Kreativni ste i menjate poslovne planove u poslednjem trenutku, uvereni da će nova ideja doprineti bržem uspehu. Napeti ste, ali partner vas smiruje i pruža vam podršku, pa se opuštate. Kosti su vam prilično osetljive.

VAGA

Na poslu nema nekih značajnijih dešavanja, sem što vas očekuje razgovor s nadređenom osobom koji će proći u radnoj i harmoničnoj atmosferi. Insistirate na otvorenom razgovoru o problemima u vezi. Zdravlje je solidno.

ŠKORPIJA

Jako ste napeti zbog povećanog obima posla. Loše ste organizovani i zbog toga vam je učinak slab. Odnos s bračnim partnerom je stabilan. Prija vam kad partner pokazuje koliko mu je stalo do vas. Neophodan vam je odmor.

STRELAC

Očekuje vas nova poslovna ponuda vezana za rad u inostranstvu ili u instituciji zatvorenog tipa. Veoma ste brzopleti, ne pazite šta govorite i to dovodi do nesuglasica s partnerom. Imunitet je odličan, a vi se osećate dobro.

JARAC

Očekuje vas povećan obim posla. Sledi vam poslovni haos u slučaju da se ne organizujete na vreme. Odnos s bračnim partnerom nije najbolji. Smatrate da preterano reaguje i drami bez potrebe. Prilično ste napeti i neophodan vam je odmor.

VODOLIJA

Odličan je dan za završetak poslovne saradnje, tj. poslovnog projekta. Imate utisak da ste poslednji atom snage uložili u posao. Razdražljivi ste i skloni svađi, ali partner ne naseda na vaše provokacije. Gledajte da se opustite.

RIBE

Odličan je dan za novi početak. To može biti novi posao ili novi projekat. Uzbuđeni ste i ambiciozni u isto vreme. Ukoliko ste u vezi na daljinu, očekuje vas razočaranje, koje ste negde i predosećali. Zdravlje je stabilno.

22.02.2026.Šta predviđa za 2026. godinu japanski horoskop? Izvor: kurir televizija