Dnevni horoskop za 22. mart. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje poslednjeg dana u nedelji. Pojedini horoskopski znaci doživeće velike promene.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
  Ovaj dan donosi nalet energije i želju za akcijom. Bićete odlučni da završite sve što ste započeli, ali pazite da ne uđete u rasprave zbog impulsivnosti. U ljubavi je moguć iznenadan susret ili razgovor koji menja tok odnosa.

BIK

Horoskopski znak Bik
  Fokusirani ste na stabilnost i sigurnost. Posao zahteva strpljenje, ali se trud isplati. U emotivnim odnosima osećate potrebu za nežnošću i sigurnošću, pa je pravi trenutak za iskrene razgovore.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
  Dan je povoljan za komunikaciju, nove ideje i kraća putovanja. Bićete puni inspiracije, ali pazite da ne rasipate energiju na previše stvari odjednom. U ljubavi vas očekuje zanimljiva razmena poruka ili flert.

RAK

Horoskopski znak Rak
  Emocije su pojačane i moguće je da ćete biti osetljiviji nego inače. Pokušajte da ne donosite važne odluke pod uticajem trenutnog raspoloženja. Porodični odnosi dolaze u prvi plan i mogu vam doneti utehu.

LAV

Horoskopski znak Lav
  U centru ste pažnje i to vam prija. Dan je idealan za društvene aktivnosti i pokazivanje svojih talenata. U ljubavi možete očekivati strastvene trenutke, ali i potrebu da budete dominantni.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
  Praktičnost vam danas pomaže da rešite važne obaveze. Posao ide stabilno, ali izbegavajte perfekcionizam koji vas može usporiti. U emotivnom životu potrebna vam je jasnoća i konkretni potezi.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
  Tražite ravnotežu između obaveza i uživanja. Dan je dobar za umetnost, druženje i negovanje odnosa. Moguće su dileme u ljubavi, ali intuicija će vam pomoći da donesete pravu odluku.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
  Intenzivne emocije i snažna intuicija obeležavaju dan. Moguće su važne spoznaje o nekome iz vaše blizine. U ljubavi dolazi do produbljivanja odnosa ili razotkrivanja istine.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
  Želja za slobodom i promenom je naglašena. Idealno vreme za planiranje putovanja ili novih projekata. U ljubavi tražite iskrenost i avanturu, pa izbegavajte rutinu.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
  Posvećeni ste ciljevima i odgovornostima. Dan donosi mogućnost napretka, ali uz disciplinu. U ljubavi ste rezervisani, ali partner ceni vašu stabilnost i pouzdanost.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
  Originalne ideje i drugačiji pristup donose vam prednost. Dan je dobar za druženje i razmenu mišljenja. U ljubavi vas privlače neobične situacije i ljudi.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
  Intuicija vam je izuzetno jaka i može vam pomoći da donesete važne odluke. Kreativnost je naglašena, pa je dobro vreme za umetnost i maštu. U ljubavi težite dubokoj povezanosti i razumevanju.

