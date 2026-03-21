Norveška prestolonaslednica Mete-Marit bila je na ivici suza tokom svog prvog javnog intervjua u kojem je govorila o svojoj povezanosti sa pokojnim predatorom Džefrijem Epstajnom.

U razgovoru za NRK, koji je vođen 19. marta u njenoj rezidenciji Skaugum, Mete-Marit je otvoreno govorila o njihovom odnosu, priznajući da oseća odgovornost što nije detaljnije proverila njegovu prošlost.

„Za mene je izuzetno važno da preuzmem odgovornost što nisam pažljivije proverila ko je on zapravo bio. Bila sam izmanipulisana i prevarena“, rekla je, vidno potresena. Ipak, naglasila je da krivica ne leži na njoj, već da pravdu zaslužuju žrtve koje su pretrpele zlostavljanje.

Princeza Mete-Marit

Njeno ime se nedavno pojavilo u dokumentima američkog Ministarstva pravde, objavljenim 30. januara, koji se odnose na istragu protiv Epstajna, što je ponovo pokrenulo pitanja o prirodi njihovog odnosa. Prema dostupnim informacijama, bili su u kontaktu između 2011. i 2014. godine i to nakon što je on već bio osuđen 2008.

Prestolonaslednica je priznala da duboko žali zbog boravka u njegovoj kući u Palm Biču 2013. godine, ističući da je to iskustvo jedno od onih koje je najviše preispitivala nakon što su 2019. otkriveni razmeri njegovih zločina.

„Imam osećaj krivice prema žrtvama. Provela sam mnogo vremena razmišljajući o tome“, rekla je kroz suze.

Naglasila je da tokom susreta sa Epstajnom nikada nije videla ništa ilegalno, ali je priznala da se on prema njoj poneo na način koji joj nije prijao. Upravo tokom tog putovanja, kako kaže, počela je da gubi poverenje u njega.

Njen suprug, prestolonaslednik Haakon, potvrdio je da se seća situacije u kojoj se osećala nesigurno i želela da ode.

Mete-Marit tvrdi da je bila u kontaktu s Džefrijem još neko vreme nakon toga jer je bio povezan sa njihovim zajedničkim prijateljima i da je tek kasnije postala svesna koliko je bila izmanipulisana. Zvanično je prekinula kontakt 2014. godine.

Govoreći o njihovoj komunikaciji, uključujući i mejlove iz 2012. godine koji su nedavno dospeli u javnost, opisala ih je kao „neprijatne“ i „sramotne“, dodajući da ne odražavaju ko je ona zapravo.

„Bila sam u periodu kada mi je uloga bila veoma zahtevna i pogrešno sam verovala da mu mogu verovati“, priznala je.

Istakla je i da danas žali što nije više ljudi upozorila da je Epstajn „loša osoba“, iako tada nije znala za razmere zlostavljanja.

Marijus Borg, Mete Marit, Džefri Epstajn - kolaž fotografija

Intervju je bio ograničen na 20 minuta zbog njenog narušenog zdravlja. Dvor je ranije saopštio da se njeno stanje pogoršalo zbog hronične plućne fibroze, zbog čega je primorana da smanji javne aktivnosti.

„Mi smo porodica koja prolazi kroz veoma zahtevan period“, zaključila je prestolonaslednica, naglašavajući da joj je u ovom trenutku najvažnije da zaštiti svoju porodicu i zdravlje.