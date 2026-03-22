Slušaj vest

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Oštro oko za detalje vaš je najbolji saveznik. Pomno čitajte sitna slova u dokumentima i zapisujte važne podatke, kako vam površnost ne bi pomrsila račune ili donela razočaranje u kolege.

Ljubav: Ne dozvolite da svakodnevni umor ugasi iskru u spavaćoj sobi; fizička bliskost ključ je koji vas drži povezanim s partnerom. Dok Venera nežno meša karte vašeg emotivnog života, samci mogu da očekuju uzbudljiv i munjevit razvoj događaja. Neko ko deli vaše ideale mogao bi da se pojavi niotkuda.

Zdravlje: Sport i smeh s prijateljima najbolji su lek za povremene oblake neraspoloženja. Ako vas dohvati viroza, ne junačite se – obezbedite se vitaminima i odležite svoje kako biste se vratili jači.

Najbolji dan: 28. mart

Najlošiji dan: 26. mart

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Želja za dokazivanjem pretvara vas u neumornog radnika. Vaša požrtvovnost neće proći neopaženo, a stari projekti koji su skupljali prašinu napokon dobijaju zeleno svetlo za realizaciju.

Ljubav: Strpljenje je vaša najmoćnija karta u osvajanju nečijeg srca. Izbegavajte "istrage" preko posrednika i prijatelja, jer bi vaša simpatija mogla da stekne pogrešan utisak o vašoj hrabrosti. Budite direktni, ali nenametljivi. Pustite da se privlačnost gradi prirodno, kroz razgovore oči u oči, jer upravo vaša autentičnost ostavlja najdublji trag.

Zdravlje: Topliji dani izvlače vas iz kuće i pune vam baterije. Iako ste sve društveniji, pripazite na dosadan kašalj. Ako ste pušač, smanjite tempo uživanja u nikotinu i pružite plućima preko potreban dah.

Najbolji dan: 22. mart

Najlošiji dan: 28. mart

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Krenite punom parom, oslanjajući se isključivo na svoje snage. Prilagodite se okolini i preuzmite odgovornost koja vam se nudi – to je jedini put da učvrstite svoj status i ugled u firmi.

Ljubav: Ne skrivajte se, već dozvolite svetu da vidi vašu blistavu energiju. Posebno obratite pažnju na osobu koja vam nudi zaštitu i moralnu podršku – upravo iz tog čvrstog prijateljstva mogla bi da se rodi romansa. Dozvolite sebi da budete ranjivi pred partnerom, jer se u toj iskrenosti krije vaša ljubavna sreća.

Zdravlje: Stresan period ostaje iza vas, a energija se vraća u velikom stilu. Iskoristite ovaj nalet za povratak sportu i društvenim zbivanjima. Osećaćete se snažnije i spremnije za sve nove izazove.

Najbolji dan: 24. mart

Najlošiji dan: 23. mart

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Putovanja, ispiti ili odluke o radu u inostranstvu sada su pod srećnom zvezdom. Planetarna podrška jasno vam poručuje da ste na pravom putu, stoga odbacite strahove i hrabro koračajte napred.

Ljubav: Vaši unutrašnji nemiri mogli bi da zbune partnera, stoga ne bežite od razgovora. Mudro balansirajte u odnosima s rodbinom i ne dozvolite da vas uvuku u žučne rasprave. Vaša snaga leži u tihoj mudrosti i sposobnosti da prepoznate trenutak kada treba popustiti, a kada ostati dosledan sebi.

Zdravlje: Optimizam je vaš najbolji saveznik u borbi za bolji izgled. Bilo da se radi o novoj boji kose ili odluci o zdravijem životu, promene će vam sjajno pristajati i podići vam samopouzdanje.

Najbolji dan: 27. mart

Najlošiji dan: 24. mart

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vaš trud donosi konkretne plodove i finansijsku stabilnost. Iako ćete uspešno rešavati poreze i dugove, budite na oprezu – rizična ulaganja i impulsivna kupovina mogli bi da vam istope zaradu.

Ljubav: Izvedite voljenu osobu iz rutine; romantična večera ili izlet oživeće staru strast. Samci će uživati u uzbudljivim flertovima koji donose zrnce adrenalina, ali ne gubite nadu u nešto dublje. Veliko poboljšanje na emotivnom planu stiže upravo ove nedelje, otvarajući vrata za susrete koji imaju potencijal da prerastu u nešto trajno.

Zdravlje: Ne dozvolite seti da zavlada vašim mislima. Intenzivno vežbanje izvući će vas iz letargije, a pripazite i na želudac – stres je vaš najveći neprijatelj, pa ga izbacite kroz pokret i znoj.

Najbolji dan: 28. mart

Najlošiji dan: 22. mart

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Pod pritiskom ste i svaka kritika vas pogađa više nego inače. Brzopletost bi mogla da vas košta sjajnih prilika, stoga usporite tempo. Mudrost je sada u čekanju i pažljivom posmatranju situacije

Ljubav: Stalna analiza partnerovih postupaka mogla bi da vas iscrpi; ponekad je najbolje samo se prepustiti osećanjima. Samci, vaš živahan duh biće magnet za nove udvarače, a neki od vas mogli bi da otkriju da se prava ljubav sve vreme skrivala u liku odanog prijatelja.

Zdravlje: Budite oprezni s lekovima i alkoholom, jer bi vaša trenutna osetljivost mogla da izazove neželjene reakcije. Slušajte svoje telo i ne ignorišite stare simptome koji mogu ponovo da se jave.

Najbolji dan: 23. mart

Najlošiji dan: 25. mart

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Sklapanje novih saradnji doneće vam željeni vetar u leđa. Pravne okolnosti su na vašoj strani, pa je idealno vreme za rešavanje dozvola i pomeranje svih administrativnih barijera.

Ljubav: Dok vi žudite za pažnjom i toplim zagrljajem, partner bi mogao prednost da da društvu i izlascima. Ako ste u dugoj vezi, suočićete se s ozbiljnim namerama voljene osobe, ali vaša unutrašnja nesigurnost povodom braka i potomstva još uvek traži odgovore. Uzmite vremena za preispitivanje sopstvenih želja.

Zdravlje: Emotivna uznemirenost crpi vašu energiju, čineći vas sklonim svadljivosti. Izbegavajte naporne ljude i posvetite se dugom snu – to je najbolji način da povratite snagu i unutrašnji mir.

Najbolji dan: 25. mart

Najlošiji dan: 26. mart

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vaš entuzijazam je zarazan, a inovativnost na vrhuncu. Šefovi i kolege oslanjaće se na vaše znanje, stoga zaboravite na umor i budite u samom centru zbivanja – trud će se isplatiti.

Ljubav: Vaša profesionalna i emotivna sfera mogle bi da se isprepletu na najlepši način; neko iz radnog okruženja očaraće vas svojim kvalitetama. Samci, uživajte u svojoj popularnosti, ali pazite da zbog neozbiljnosti ne propustite osobu koja vredi mnogo više od prolazne avanture.

Zdravlje: Vreme je za kozmetičke tretmane i sitne popravke koji će istaći vašu prirodnu lepotu. Obavite preglede koje odlažete i uživajte u osećaju da činite nešto dobro za svoje telo i duh.

Najbolji dan: 27. mart

Najlošiji dan: 22. mart

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Oprez pri ugovaranju novih poslova je obavezan – ako miriše na prevaru, verovatno i jeste. Budite posebno pažljivi pri ulaganju u nekretnine ili rešavanju stambenih pitanja; proverite sve.

Ljubav: Zauzete će partner iznova osvajati malim znacima pažnje i romantičnim večerama, jasno pokazujući koliko mu je stalo do vas. Snovi o roditeljstvu ili dubljoj povezanosti postaju stvarnost. Prepustite se emocijama i uživajte u svakom trenutku pažnje, jer ljubavni život sada cveta u punom sjaju.

Zdravlje: Pesimizam bi mogao da postane vaš najveći neprijatelj, otvarajući vrata psihosomatskim tegobama. Smanjite kafu i potražite lepšu stranu života kako biste umirili nervozu i vratili osmeh.

Najbolji dan: 28. mart

Najlošiji dan: 24. mart

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Merkur vam donosi miris profita i jačanje ugleda. Odlična poslovna ideja koja vam sine mogla bi da bude krunisana velikim finansijskim uspehom, stoga verujte svojim instinktima i viziji.

Ljubav: Budite oprezni s izjavama ljubavi osobama koje ne traže ozbiljnost, kako biste izbegli nepotrebno grižu savesti ili ljubomoru. Stalne veze prolaze kroz dinamične uspone i padove, pa će vam trebati okean strpljenja za rešavanje porodičnih i stambenih pitanja.

Zdravlje: Duševni mir potražite u meditaciji i vežbama disanja. Kretanje i društvo biće vaš izduvni ventil, pa se ne čudite ako zabave potraju do kasno u noć. Vaše telo traži akciju i radost.

Najbolji dan: 23. mart

Najlošiji dan: 26. mart

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Uticajna poznanstva biće vaš ključ za bolju radnu poziciju. Smeši vam se unosna prilika vezana za drugi grad ili terenski rad – prihvatite izazov jer vam donosi željeni napredak.

Ljubav: Samci, pratite signale svoje simpatije, jer topli osmeh znači da je vreme za vaš prvi korak. Ovo su dani novih početaka, a ženama je moguća i vest o trudnoći! Vaš optimizam je zarazan, a promena stila ili garderobe doneće vam more komplimenata.

Zdravlje: Dobro raspoloženje vaš je najbolji štit protiv svih tegoba. Osvežite izgled i uživajte u komplimentima koji će pljuštati sa svih strana. Ovi dani su stvoreni za uživanje u sopstvenom telu.

Najbolji dan: 25. mart

Najlošiji dan: 22. mart

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Nenadmašni ste u organizaciji i finansijama, stoga ne odustajte od svojih ciljeva. Baš sada možete da ostvarite ishode o kojima ste sanjali, koristeći svoju veštinu u međuljudskim kontaktima.

Ljubav: Vaši odnosi zrače novim kvalitetom, a zajedničke brige samo će vas još više povezati s voljenom osobom. Osetićete nalet erotičnosti i šarma, što će vam pomoći da se odmaknete od odnosa koji vas više ne ispunjavaju. Ovo je nedelja u kojoj birate sebe i svoju sreću, bez kompromisa koji vas guše.

Zdravlje: Iako vam Mars daje obilje energije, stres vreba iza ugla. Čuvajte kosti, zube i probavu. Priuštite sebi više sna i odmora kako biste izbalansirali intenzivan ritam koji namećete sebi.

Najbolji dan: 27. mart

Najlošiji dan: 24. mart

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Video: Zašto se ljudi oslanjaju na astrologiju