Junak nove epizode kviza "Superpotera" je Filip Šanović, koji je pobedio sve tragače i osvojio veliku sumu novca, a svojim humanim gestom je oduševio sve u studiju.

Filip je višestruki donor trombocita, što je istakao kao jednu od najlepših stvari koje je uradio u životu.

Filip Šanović spapava živote dobrovoljnim davanjem trombocita

- Ja sam član udruženja "Leuka" i dobrovoljni sam davalac trombocita. Evo, sad sam blizu pedesetog puta i nastavljam, planiram i dalje - rekao je takmičar.

- 50 puta davao? - upitao je Jovan Memedović, na šta je Filip odgovorio:

- Tako je, tu sam negde otprilike.

- Kako izgleda ta procedura? - upitao ga je Memedović.

- Procedura traje oko 50 minuta do sat vremena. Ležite tamo zavaljeni i neka mašina vam vadi krv i nekim fizičkim putem vadi trombocite i onda tu krv, prečišćenu od trombocita, vraća nazad. Ni najmanje naporno. Ja to mogu da preporučim, to je jedna od najlepših stvari koje sam uspeo da uradim u životu, koja vam nekako daje svrhu svemu. Kažeš - šta ste radili u životu? Davao sam trombocite - prenosi Blic.

Potom je Filip briljirao u "Superpoteri". Borio se za sumu od 900.000 dinara protiv četvoro tragača i uspeo je da se izbori.

Ceo studio mu je aplaudirao.

Pobedio i u "Poteri"

Filip, inače diplomirani ekonomista i dugogodišnji pijanista, učestvovao je i u kvizu "Potera" pre dve godine, gde je takođe osvojio pozamašnu sumu u iznosu od 700.000 dinara.

- Bavio sam se nekada profesionalno muzikom, jako dugo, a sada sam se posvetio jednoj divnoj stvari poslednje četiri godine. To je spasavanje ljudskih života.

Na pitanje voditelja Jovana Memedovića na koji način spasava ljudske živote, takmičar je tada pojasnio:

- Ja sam dobrovoljni davalac trombocita. To je neophodno pacijentima obolelim od najtežih bolesti. Uglavnom se koristi za lečenje leukemije. Trobociti mogu da se daju češće nego krv. Može da se daje na 15 do 20 dana - ispričao je Šanović tada.

