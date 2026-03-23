Loren Sančez i Džef Bezos na nedelji mode u Parizu

Nedavno je objavljena lista deset najvelikodušnijih milijardera, pokazujući da su se neki od najbogatijih ljudi odrekli značajnog dela svog bogatstva. Forbes je rangirao najveće dobrotvore među jedan odsto najimućnijih u SAD, od kojih su se mnogi odrekli i do čak 40 odsto svog bogatstva, a među njima su Džef Bezos, Mark Zakerberg i Bil Gejts.

Prema procenama medija, samo se polovina od 12 najbogatijih ljudi u naciji smatra istinskim filantropima, uz primetan izostanak Ilona Maska na toj listi. Pa ko su najvelikodušniji milijarderi, koliko su dali i gde su usmerene njihove donacije?

10. Džef Bezos i Loren Sančez

Osnivač Amazona i poduzetnik Džef Bezos (62) bio je četvrta najbogatija osoba u SAD, ali je tek na desetom mestu liste milijardera filantropa. S procenjenim neto bogatstvom od 250 milijardi dolara, on i njegova druga supruga Loren Sančez (56) donirali su približno 4,7 milijardi dolara u dobrotvorne svrhe.

Veliki deo novca otišao je u "Bezos Earth Fund", koji je osnovao 2020. godine, a organizacija se obavezala da donira 10 milijardi dolara za borbu protiv klimatskih promena do 2030, ali dosad je donirala 2,4 milijarde dolara. Porodica Bezos takođe je izdvojila sredstva za svoju besplatnu predškolsku ustanovu "Bezos Academy" i privremeni smeštaj kroz "Day 1 Families Fund".

9. Sergej Brin

Sergej Brin (52), suosnivač Gugla, ima neto vrednost od 249 milijardi dolara. Dosad je poklonio približno dva odsto svog bogatstva,oko pet milijardi dolara. Više od milijardu dolara usmereno je na istraživanje Parkinsonove bolesti nakon što je njegovoj pokojnoj majci dijagnostikovana ta bolest. Brin je takođe podržao istraživanje bipolarnog poremećaja i autizma.

8. Mark Zakerberg i Prisila Čen

Mark Zakerberg (41) i njegova supruga Prisila Čen (40) stekli su neto vrednost od približno 213 milijardi dolara. Osnivač Fejsbuka poslednjih godina većinu svojih filantropskih davanja je usmerio na biološka istraživanja pokretana veštačkom inteligencijom.

Sa suprugom je osnovao "Chan Zuckerberg Initiative", a ona se fokusira na prevenciju bolesti pomoću AI-a, te su krajem 2025. godine donirali više od 400 miliona dolara za takva istraživanja. Dosadašnje ukupne donacije para iznose 6,1 milijardu dolara ili tri odsto njihove neto vrednosti.

7. Stiv i Koni Balmer

Bivši izvršni direktor Majkrosofta, Stiv Balmer (69) i njegova supruga Koni (63) dali su milijarde kroz svoju filantropsku organizaciju "The Ballmer Group". Par ima neto vrednost od 141 milijardu dolara, a ukupno su donirali 6,5 milijardi dolara ili četiri odsto svog bogatstva. Primarno je njihov novac otišao na poboljšanje ekonomske mobilnosti za porodice s niskim primanjima.

6. Merilin Simons

Merilin Simons, udovica upravnika hedž fondova, Džima Simonsa, ima neto vrednost od približno 32,6 milijardi dolara nakon što joj je suprug preminuo 2024. godine. Porodica Simons donirala je 24 odsto svog neto bogatstva, oko 10,3 milijarde dolara, uglavnom kroz "Simons Foundation" za podršku naučnim istraživanjima.

5. Džordž Soroš

Džordž Soroš, 95-godišnji mađarsko-američki investitor, donirao je približno 76 odsto svog neto bogatstva. Nakon decenija davanja filantrop ima neto vrednost od 7,5 milijardi dolara, a pokrenuo je "Open Society Foundations" 1993. godine kako bi podržao pojedince i organizacije koji rade na promovisanju ljudskih prava i pravde.

4. Majkl Blumberg

Preduzetnik i bivši gradonačelnik Njujorka, Majkl Blumberg, stekao je neto vrednost od 109 milijardi dolara, a s donacijama je počeo davanjem velikog iznosa svojoj fondaciji "Bloomberg Philanthropies". Ukupno je izdvojio 25,4 milijarde dolara ili 19 odsto svog bogatstva za područja poput klimatskih promena, zdravlja i obrazovanja.

3. Mekenzi Skot

Bivša supruga Džefa Bezosa, Mekenzi Skot, s neto vrednošću od 30,9 milijardi dolara, poklonila je 26,4 milijarde dolara u manje od sedam godina. Navodno je donirala najviše novca od svih u svetu u 2025. godini. Njena filantropija obuhvatila je više od 2500 organizacija usmerenih na obrazovanje, klimu i rodnu ravnopravnost. U sedam godina od razvoda, 55-godišnjakinja je poklonila 75 odsto deonica Amazona koje je dobila razvodom.

2. Bil Gejts i Melinda Frenč Gejts

Bil Gejts i Melinda Frenč Gejts razveli su se 2021, a imali su dugu istoriju dobrotvornog davanja kroz svoju fondaciju osnovanu 2000. godine. Procenjeno je da je bivši par donirao 52,6 milijardi dolara ili 28 odsto bogatstva.

1. Voren Bafet

Prema Forbsu, 95-godišnji Voren Bafet smatra se najvećim filantropom svih vremena jer je poklonio 32 odsto svog neto bogatstva od 146 milijardi dolara, približno 68 milijardi dolara.

U galeriji pogledajte fotografije Vorena Bafeta:

U 2025. Bafet se povukao s mesta izvršnog direktora "Berkshire Hathaway-a" nakon više od 60 godina na čelu te kompanije. Jednom je obećao da će dati više od 99 odsto svog novca u filantropske svrhe tokom života ili nakon smrti. Od tada je odustao od toliko visokog cilja i umesto toga planira da ostaviti svojoj deci 500 milijuna dolara godišnje za doniranje njihovim fondacijama.

