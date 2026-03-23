Dnevni horoskop za 23. mart. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog ponedeljka. Kojem znaku će se osmehnuti sreća, a ko će srljati u probleme.

OVAN

Ukoliko sada pokažete da ste odgovorni i posvećeni poslu, na duže staze ćete ubirati nagrade i pohvale. Mnogo vam smetaju okolnosti u kojima se nalazite s voljenom osobom i želite da ih promenite. Manji problemi s grlom.

BIK

Ukazaće vam se prilika da dođete do boljeg radnog mesta. Posvetite se svojim ambicijama. Moguće je da ćete primetiti novu osobu u vašem bliskom okruženju. Nastupa povoljan period za početak veze. Zdravlje vam je dobro.

BLIZANCI

Period stagnacije se kod vas konačno završava. Možete da očekujete da ćete dobiti priliku za napredovanje. Voljena osoba će vam pokazati da joj je iskreno stalo do vas i da je spremna da vam se posveti. Problemi s vidom.

RAK

Današnji dan vam donosi mnogo izazova na poslovnom polju. Možete da očekujete manje poslovne probleme. U vašem bliskom okruženju pojavljuje se prilika za flert, a sa tom osobom je moguć početak veze. Prijaće vam odmor.

LAV

Današnji dan bi mogao da vam donese neke manje komplikacije i otežanja kada je u pitanju vaše polje posla. Vodićete interesantan razgovor sa simpatijom. Kad se bolje upoznate, shvatićete da ste jedno za drugo. Bavite se sportom.

DEVICA

Ukoliko ste planirali poslovni napredak, ukazaće vam se prilika da ostvarite svoje ambicije. Dirnuti ste partnerovom posvećenošću zajedničkim ciljevima. Očekuje vas povoljan period za ljubav. Dobro se osećate.

VAGA

Danas biste veoma lako mogli da dođete do većih grešaka na poslovnom polju, pa povedite računa o tome. Moguće je da postoji sukob između vas i voljene osobe koji nećete moći baš lako da prevaziđete. Problemi s disajnim putevima.

ŠKORPIJA

Polako vam se otvaraju nove poslovne mogućnosti. Možete da očekujete pozitivne promene. Imate osećaj da voljena osoba nije sasvim posvećena vašoj vezi, i to vaše negativno predosećanje vam se ne dopada. Problemi zbog stresa.

STRELAC

Očekuje vas period u kojem ćete imati nove poslovne odluke. Spremni ste za promene koje su ispred vas. Današnji dan vam donosi manje rasprave s voljenom osobom, ali ne bi trebalo da bude problema. Povedite računa o stomaku.

JARAC

Skloni ste tome da neke stvari preuveličavate. Potrudite se da menjate negativan stav koji imate na poslu. Voleli biste da ostvarite nov ljubavni odnos, ali zasad na vidiku nemate neku novu priliku. Moguć je manji pad imuniteta.

VODOLIJA

Moguće je da niste dobili podršku poslovnog okruženja i da vam se zato napredovanje odlaže. Možete da očekujete zanimljivo poznanstvo. Uskoro će vam se otvoriti i mogućnost za početak veze. Problemi sa zglobovima.

RIBE

Moguće je da ćete imati neke manje nesporazume s poslovnim saradnicima danas. Upoznajete zanimljivu osobu koja vam pokazuje da je spremna da s vama proba nešto novo. Mogući su problemi sa alergijama.