Jedan muškarac našao se u neprijatnoj situaciji nakon što je svom zubaru slučajno poslao nedovršen mejl, a ta greška ubrzo je postala viralna na TikTok i prikupila više od četiri miliona pregleda.

Foto: westerwoodhealth/tiktok

Video prikazuje dr. Rizu Gohira, 40-godišnjeg estetskog lekara, kako u čudu odmahuje glavom pre nego što se na ekranu pojavi snimak ekrana mejla sa naslovom „moj današnji termin“.

Kratka poruka „Zdravo, plašim se“ skupila je više od 403.000 lajkova na toj platformi. Gohir je kasnije objasnio da je cela poruka trebalo da glasi: „Zdravo, plašim se da neću moći da dođem na današnji termin. Možemo li ga, molim vas, prebaciti na neki drugi dan? Srdačan pozdrav, Riz.“

Reakcije na TikToku

Nakon što je video objavljen 16. marta, u komentarima su se javili brojni korisnici koji su podelili sopstvene nezgode s mejlovima.

„Jednom sam tetki na Fejsbuku umesto ‘divan’ rođendan poželeo ‘tužan’ rođendan“, napisao je jedan, a drugi je dodao: „Jednom sam u mejlu umesto ‘Pozdrav!’ slučajno poslao ‘Upomoć!’“