Ako ste ikada odsedali u Airbnb smeštaju, velika je verovatnoća da ste u međuvremenu skupili barem jednu „horor priču“. Bilo da je reč o preterano zahtevnim domaćinima koji vam ostave spisak poslova koje morate obaviti pre odlaska ili o nečem mnogo jezivijem, poput skrivenih kamera po kući, neprijatno iskustvo u takvom smeštaju danas gotovo deluje kao svojevrsni obred prelaska za korisnike Airbnba.

Smeštaj airbnb užas Foto: mich3113.0/tiktok

No, TikTokerka nedavno je priču o „hororu iz Airbnba“ podigla na sasvim novi nivo, bukvalno.

Prošlog meseca objavila je video uz stihove pesme „House“ Charli XCX. Preko snimka nečeg čudnog što su ona i prijatelji otkrili u Airbnbu u Teksasu u kojem su odseli, dodala je rečenicu: „Mislim da ću umreti u ovoj kući.“ Na prvi pogled soba izgleda sasvim normalno. No, kako se kamera približava, ubrzo postaje jasno da udubljenje u plafonu zapravo nekuda vodi.

Na drugom snimku vidi se kako su jednog od prijatelja podigli da bolje pogleda, a tada se otkrilo da kosi plafon vodi do još jedne prostorije, dok je otvorena vrata delimično zaklanjaju od pogleda. TikTokerka je uz prvi video, koji je pregledan više od 19 miliona puta, napisala: „Najgori i najjeziviji Airbnb ikada.“

Sudeći po komentarima, mnogi su se složili sa njom:

„Zamisli da se probudiš u 3 ujutru i vidiš nekoga kako te odande gleda...“

„Vrata... otvorena???“

„Postoji li neki poseban ulaz gore?“

„Kuće za Airbnb trebalo bi da pregleda stručno osoblje pre nego što im se dozvoli iznajmljivanje.“

Ažuriranja nakon originalnog videa bilo je malo, ali ekipa je ipak otkrila da te noći nisu spavali odvojeno u različitim sobama, nego su se svi zajedno nagurali u jednu drugu sobu i zaključali vrata. Takođe su upozorili druge koji planiraju boravak u okolini Dalasa da ga izbegavaju.

„Fotografije kuće uopšte nisu odgovarale stvarnom stanju!!“ dodala je „Na krevetima su bile mrlje! A dvorište nije izgledalo kao na slikama! I sve je delovalo jako staro i depresivno...“

Većini ljudi bi sve te zamerke verovatno bile pri dnu liste kad se uzme u obzir čudna tajna soba, ali dobro, zašto u recenziju ne bi dodali još nekoliko stvari koje su manje strašne?

(Kurir.rs/Index.hr)