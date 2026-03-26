Da li je bolje gasiti bojler ili ga ostavljati upaljenim?

Iako je nezaobilazan deo svakog domaćinstva, oko bojlera i dalje vladaju brojne zablude. Glavno pitanje koje muči korisnike u Srbiji, naročito usled porasta cena električne energije, jeste da li je isplativije držati uređaj stalno uključenim ili ga paliti samo po potrebi, kao i da li je bezbedno tuširati se dok grejač radi.

Britanski stručni portal Plumb Nation analizirao je ove dileme kako bi utvrdio prednosti i mane povremenog isključivanja ovog velikog potrošača.

Razlika između bojlera i običnog grejača vode

Često se u svakodnevnom govoru ovi pojmovi mešaju, ali postoji bitna razlika. Običan grejač vode služi isključivo za pripremu tople vode za higijenu i kuhinju. Sa druge strane, pravi bojler može biti povezan i sa sistemom za centralno grejanje stana ili kuće.

Na tržištu dominiraju dve varijante:

Klasični bojleri sa rezervoarom: Oni akumuliraju vodu, zagrevaju je unapred i čuvaju toplom unutar spremnika.

Oni akumuliraju vodu, zagrevaju je unapred i čuvaju toplom unutar spremnika. Protočni bojleri: Nemaju rezervoar, već vodu zagrevaju trenutno, u času kada odvrnete slavinu. Da li gašenje donosi stvarnu uštedu?

Mišljenja stručnjaka su podeljena, a računica pokazuje sledeće:

Argumenti za isključivanje:

Računi mogu biti niži za oko 10% jer se izbegava stalno dogrevanje.

Smanjuju se gubici toplote, što je naročito važno kod starijih modela sa lošom izolacijom.

Uređaj trpi manje opterećenje, što potencijalno produžava radni vek.

Argumenti protiv isključivanja:

Potrebno je čekati od 20 do 60 minuta da se voda ponovo ugreje.

Stariji uređaji mogu loše reagovati na stalno paljenje i gašenje.

U sredinama gde je voda tvrda, česte promene temperature mogu ubrzati taloženje kamenca.

Zaključak je da ušteda postoji, ali ona nije drastična i u velikoj meri zavisi od efikasnosti samog aparata. Kod gasnih protočnih modela gašenje nema nikakvu svrhu, jer bez njih nema tople vode u trenutku korišćenja.

Bezbednost tokom tuširanja: Mitovi i činjenice

Mnogi se pitaju da li je opasno ostaviti bojler uključen dok su pod tušem. Stručnjaci ističu da je kod modernih i ispravnih instalacija rizik od strujnog udara zanemarljiv. Ako je uzemljenje pravilno izvedeno, osigurač će prekinuti strujno kolo pre nego što nastane bilo kakva opasnost po korisnika.

Saveti za putovanja i zimski period

Ukoliko planirate duže odsustvo, isključivanje ima smisla, ali uz oprez tokom zime. Potpuno gašenje može uzrokovati zamrzavanje vode u cevima i njihovo pucanje. Mudrije je ostaviti termostat na minimalnoj temperaturi nego potpuno prekinuti rad. Takođe, pre nego što ponovo upalite bojler nakon pražnjenja, obavezno proverite da li je rezervoar pun tako što ćete pustiti toplu vodu na slavini dok ne krene stabilan mlaz.

Konačno, ključ sigurnosti nije u stalnom pritiskanju prekidača, već u redovnom održavanju i ispravnim električnim instalacijama u kupatilu.

