Prema astrološkim tumačenjima, postoje horoskopski znaci koji se posebno izdvajaju po tome što teško podnose kada neko iz njihovog okruženja zablista. Njihova ljubomora najčešće nije otvorena i direktna, već se ispoljava kroz sitne komentare, distancu, hladnije ponašanje ili pasivnu agresiju.

Iako ovakve osobine ne moraju da važe za svakog pripadnika određenog znaka, astrologija neke od njih češće povezuje sa zavišću, poređenjem i pojačanom osetljivošću na tuđ uspeh.

Škorpija teško prihvata kada nije u centru pažnje

Škorpija

Među znakovima koji se najčešće dovode u vezu sa ovakvim osećanjima nalazi se Škorpija. Njena snažna i intenzivna priroda ne ostavlja mnogo prostora za ravnodušnost, pa uspeh drugih često može da doživi vrlo lično.

Iako važi za odan i strastven znak, Škorpija ima izraženu potrebu da se poredi sa ljudima oko sebe. Kada oseti da neko drugi privlači više pažnje ili ostvaruje veći uspeh, to ume da joj teško padne. Svoju reakciju najčešće neće pokazati otvoreno, ali se ona može prepoznati kroz ironiju, rezervisano ponašanje ili umanjivanje tuđih postignuća.

Devica ljubomoru često prikriva kritikovanjem

Devica

Na prvi pogled Devica deluje smireno, razumno i potpuno kontrolisano. Međutim, njena težnja ka savršenstvu može da postane izvor unutrašnjeg nezadovoljstva, naročito kada primeti da neko drugi do uspeha dolazi lakše nego što ona smatra da je zasluženo.

Umesto da pokaže ljubomoru na direktan način, Devica će češće posegnuti za analizom i kritikom. To joj postaje način da se izbori sa sopstvenom frustracijom. Zbog toga neretko vidi manu i tamo gde je gotovo sve besprekorno, jer joj nije lako da prihvati da neko drugi može da zablista bez mnogo truda ili bez greške.

Rak zavist pokazuje ćutanjem i promenom raspoloženja

Rak

Rak se smatra jednim od najemotivnijih znakova Zodijaka, a upravo ta naglašena osećajnost može da ga učini podložnim zavisti. Njegova potreba za pažnjom, bliskošću i sigurnošću naročito dolazi do izražaja kada stekne utisak da je zapostavljen.

Za razliku od znakova koji će reagovati direktnije, Rak se uglavnom povlači u sebe. Njegova osećanja tada izlaze na videlo kroz tišinu, promenljivo raspoloženje i emocionalnu distancu. Na taj način pokazuje da mu nešto smeta, iako to možda neće jasno izgovoriti.

