Jednaporuka u boci, koja je bačena sa broda kod obale Kanade, završila je na severoistoku Škotske, nakon što je prešla Atlantski okean i prešla put dug oko 4.300 kilometara.

Kratko pismo, napisano na francuskom jeziku i datirano u 2024. godinu, pronađeno je unutar boce koja se nasukala na plaži Sent Sajrus u oblasti Aberdinšir.

Pas pronašao bocu tokom šetnje plažom

Neobično otkriće dogodilo se sasvim slučajno, kada je jedan od pasa Majka Skota tokom šetnje nanjušio bocu koja je upravo izlazila na obalu.

Šezdesetogodišnji profesionalni fotograf iz Džonshavena rekao je da je bio zapanjen putem koji je boca prešla.

„Dok sam šetao, moja kujica Megi je njuškala bocu koju je more upravo izbacivalo na obalu. Bila je to tamna staklena boca sa čepom i nečim unutra“, ispričao je Skot.

Kako je naveo, tog dana vreme je bilo veoma burno, što je celo otkriće učinilo još neobičnijim.

U boci pronađeno pismo na francuskom

Skot je objasnio da je i ranije nailazio na poruke u bocama, ali ništa slično ovom slučaju nije očekivao.

„Već sam ranije pronašao poruku u boci, ali je tada bila iz Dandija, pa nisam očekivao ništa posebno. Unutra je bila kesica sa zatvaračem i pismo na francuskom jeziku. Stavio sam sve u ranac i tek kod kuće preveo poruku“, rekao je on.

Poruka poslata sa trajekta u Kanadi

Prema sadržaju pisma, koje je navodno potpisala izvesna Ani Šijason, boca je puštena u more u avgustu 2024. godine sa trajekta koji saobraća između Ostrva princa Edvarda i ostrva Il de la Madlen.

Skot kaže da ga posebno fascinira činjenica da je mala staklena boca uspela da preživi dve zime na otvorenom moru.

„Ta mala staklena boca preživela je dve zime na moru, putujući sa istočne obale Kanade, preko severnog Atlantika, iznad Škotske i zatim do Severnog mora, gde smo je pronašli u Sent Sajrusu“, rekao je on.

Pokušali da pronađu pošiljaoca poruke

U poruci je, kako navodi Skot, stajao i poziv da nalazač javi ukoliko pronađe bocu.

„Pošiljalac je zamolio da mu se javimo ako boca bude pronađena“, rekao je on.

Njegova supruga je potom preko Fejsbuka pokušala da stupi u kontakt sa ženom čije ime stoji na pismu, ali odgovor za sada nije stigao. I BBC Škotska, prema navodima, pokušala je da dođe do pošiljaoca poruke.

Neverovatno da se boca nije razbila

Skot je priznao da ga je ceo slučaj iskreno iznenadio, posebno zato što je boca stigla netaknuta sve do škotske obale.

„Bilo je zaista neobično pronaći tako nešto. Nije samo naše smeće ono što more izbaci. Neverovatno je da se boca nije razbila. Ne verujem da je žena koja ju je bacila očekivala da će završiti u Škotskoj, posle prelaska preko Atlantika“, rekao je on.

Video: Šta kad kliknete na sumnjiv link u poruci

KLIKNULI STE NA LINK U PORUCI? HITNO BLOKIRAJTE KARTICU! Ako vam stigne OVA poruka, gubite sav novac sa računa - lažne banke kontaktiraju građane Srbije Izvor: Kurir televizija

