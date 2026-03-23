Ovog proleća Univerzum će napraviti pravi detoks navika i liste kontakata, a uz to će vas podsetiti na zdravu misao: "Treba mi normalna veza, a ne sapunica". Donosimo jasan kalendar glavnih događaja po horoskopu.

26. april - Uran ulazi u Blizance (do 2032. godine)

Ovo nije samo prolećna nervoza, već postavljanje temelja za narednih nekoliko godina. Uran je planeta iznenađenja i tehnologija, a Blizanci vladaju informacijama, učenjem i komunikacijom. Šta to znači za vas? Novosti, trendovi i nove profesije pojavljivaće se munjevitom brzinom, pa će biti neophodno da naučite kako da filtrirate sadržaj u turbo modu.

Ključni datumi proleća 2026

Moguća su spontana preseljenja, iznenadne promene planova i poznanstva koja menjaju način razmišljanja. Vaša najveća supermoć u narednom periodu biće fleksibilnost. Najviše će profitirati oni koji brzo uče, lako menjaju planove i ne drže se stavova "Nekada je bilo bolje".

31. maj - Plavi Mesec u Strelcu

Završni akord sezone dolazi spektakularno, ali bez drame. Na poslednji dan maja nebo donosi retku kombinaciju. Strelac simbolizuje širenje vidika, višu edukaciju i potragu za velikom svrhom. Ovo je trenutak da se izdignete iz rutine i pogledate svoj život iz ptičje perspektive.

Strelac fizički ne podnosi četiri zida. Najbolji dan za rezervaciju karata za zemlju u kojoj još niste bili, plaćanje kursa jezika ili makar planiranje avanture za jun - želja za ekspanzijom i novim iskustvima dostiže vrhunac. Ovo je vaš trenutak da spektakularno završite projekat koji je trajao mesecima ili dobijete priliku koja se javlja jednom u deceniji. Prihvatite hrabre avanture.

Senka Strelca je sklonost moralizovanju. Ovih dana držite svog unutrašnjeg učitelja na kratkom povocu. Ne pametujte prijateljima i ne delite neželjene savete, čak i ako mislite da ste dostigli zen. Bolje iskoristite energiju za izbor savršenog kupaćeg kostima za novu sezonu.

Tranziti Venere

Planeta koja upravlja tim koga volimo i na šta trošimo novac, ovog proleća pravi pravi maraton. Povežite svoje šoping impulse i flert strategije sa njenim rasporedom:

6-30. mart (Venera u Ovnu): Budite spremni da preuzmete inicijativu. Strast, energija i želja da se istaknete dolaze u prvi plan.

Budite spremni da preuzmete inicijativu. Strast, energija i želja da se istaknete dolaze u prvi plan. 30. mart - 24. april (Venera u Biku): Boginja ljubavi se vraća kući. Počinje sezona luksuznog hedonizma. Biće vam do kašmira, niš parfema i skupih restorana. Glavni zadatak je da spojite uživanje u toplim kroasanima sa pripremom tela za plažu.

Boginja ljubavi se vraća kući. Počinje sezona luksuznog hedonizma. Biće vam do kašmira, niš parfema i skupih restorana. Glavni zadatak je da spojite uživanje u toplim kroasanima sa pripremom tela za plažu. 24. april - 19. maj (Venera u Blizancima): Flert radi flerta. Pažnja se prebacuje iz sekunde u sekundu. Želite da menjate stilove tri puta dnevno, vodite duhovita dopisivanja i isprobavate najhrabrije trendove.

Flert radi flerta. Pažnja se prebacuje iz sekunde u sekundu. Želite da menjate stilove tri puta dnevno, vodite duhovita dopisivanja i isprobavate najhrabrije trendove. Od 19. maja (Venera u Raku): Prolećna groznica popušta, ustupajući mesto želji da "stvorite gnezdo". Glasnim žurkama na terasama više ćete dati prednost kuvanju večere za dvoje i gledanju serija u zagrljaju. Romantike koje počnu u ovom tranzitu, imaju veliki potencijal da završe pred matičarem.

