Na stranici „Dnevna doza pravopisa“ nedavno se birala, po zvučnosti, najneobičnija srpska reč. Pratioci su predlagali izraze i glasali za svoje favorite, a ubedljivo najviše pažnje privukla je reč „čalabrcnuti“, koja je osvojila gotovo 500 glasova.

Mnogima je upravo ovaj izraz posebno simpatičan, a jedan od komentara glasio je da je „čalabrcnuti“ verovatno i jedna od omiljenih srpskih reči, naročito u kasnim noćnim satima.

Reč koju svi koriste, a retko ko zna njeno poreklo

Iako većina ljudi zna da „čalabrcnuti“ znači nešto malo prezalogajiti, pojesti usput ili na brzinu, malo ko se zapita kako je nastao tako neobičan i zvučan izraz.

Šta znači „čalabrcnuti“

Na stranici „Poreklo reči“ navodi se da glagoli „čalabrcnuti“ i „labrcnuti“ znače prezalogajiti, odnosno pojesti nešto malo i na brzinu. U istom objašnjenju navodi se i da reč „čalabrčak“ označava zalogaj ili užinu.

Kao primer upotrebe navodi se rečenica: „Čalabrčak dok ne prispije ručak“.

Ovo je lista 10 najčudnijih srpskih reči

Pored reči „čalabrcnuti“, u izboru za najčudnije srpske reči našli su se i drugi izrazi koji su pratiocima bili zanimljivi po zvuku i neobičnoj formi.

Lista izgleda ovako:

  1. čalabrcnuti
  2. grkljan
  3. krkljanac
  4. šćućuriti
  5. džangrizalo
  6. štititi
  7. škrgutanje
  8. nauštrb
  9. dragička
  10. šeprtlja
