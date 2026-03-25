Veliki vaskršnji post, koji je ove godine započeo 23. februara i završava se 11. aprila, predstavlja vreme posvećeno unutrašnjem pročišćenju kroz molitveni rad i uzdržanje. Nasuprot čestom uverenju da se Svetoj čaši može pristupiti isključivo na sam dan Vaskrsa, 12. aprila, pravoslavna tradicija omogućava vernicima da se pričešćuju više puta tokom ovih sedam nedelja, uz ispunjenje neophodnih duhovnih preduslova.

Sveto pričešće se smatra vrhuncem podviga svakog hrišćanina. Kroz primanje tela i krvi Isusa Hrista u vidu hleba i vina, vernik ostvaruje najdublje jedinstvo sa Bogom i crkvenom zajednicom. Da bi ovaj čin bio potpun, neophodno je da post bude praćen iskrenim pokajanjem i ispovešću pred sveštenikom, jer se samo očišćenom dušom dostojno prima ova velika tajna.

Mogućnosti pričešća tokom prvih dana posta i Trimirja

Uvodni dani posta, poznati kao Trimirje, specifični su po strogom uzdržanju od hrane i pića. Tokom prva dva dana ovog perioda ne služe se liturgije, pa samim tim pričešće nije izvodljivo. Međutim, već trećeg dana u hramovima se služi Liturgija pređeosvećenih darova, što je prva prilika za vernike koji su se duhovno pripremili da pristupe svetim tajnama.

Prva sedmica posta završava se 1. marta, na praznik poznat kao Nedelja pravoslavlja ili Čista nedelja. Tada se služi svečana Božanska liturgija, koja je tradicionalno jedan od najčešćih termina za pričešćivanje vernog naroda.

Kalendar pričešća po nedeljama Vaskršnjeg posta

Tokom marta, svaka nedelja nudi priliku za sjedinjenje sa Hristom kroz liturgijsku zajednicu:

8. mart: Nedelja svetog Grigorija Palame (Pačista nedelja).

15. mart: Nedelja Časnog krsta (Krstopoklona).

22. mart: Nedelja svetog Jovana Lestvičnika (Sredoposna).

29. mart: Nedelja svete Marije Egipatske (Gluva ili Gluvna nedelja).

Pored nedeljnih bogosluženja, pričešće je u mnogim parohijama dostupno i sredom i petkom tokom Liturgije pređeosvećenih darova, uz obaveznu prethodnu molitvu i ispovest.

Specifičnost Velikog petka

Izuzetno je važno naglasiti da na Veliki petak, koji ove godine obeležavamo 10. aprila, pričešće nije moguće. Kako je to dan najdublje žalosti i sećanja na stradanje Isusa Hrista, crkveni tipik nalaže da se ne služi nikakva liturgija, čime se vernici pripremaju za tišinu pred vaskršnju radost.

Pogledajte video: Ana Kanlić na liturgiji shvatila da je bolesna