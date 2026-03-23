Profil navodne Džesike Foster, atraktivne plavuše predstavljene kao pripadnice američke vojske i simpatizerke Donalda Trampa, mesecima je privlačio ogromnu pažnju na društvenim mrežama. Međutim, ispostavilo se da žena sa fotografija uopšte nije stvarna osoba, već lik generisan veštačkom inteligencijom. O tome je pisao Vašington post, navodeći da je profil za svega nekoliko meseci prikupio više od milion pratilaca, uprkos brojnim znakovima da je reč o digitalnoj prevari.

Lažni profil privukao veliki broj pratilaca

Na objavama koje su kružile internetom, „Džesika Foster“ prikazivana je u vojnoj uniformi, na ratnim brodovima, uz borbene avione i u blizini poznatih političkih ličnosti. Takav sadržaj brzo je privukao pažnju posebno među korisnicima iz pro-Tramp krugova, a u komentarima su se nizale poruke divljenja, šale i političke opaske. Vašington post navodi da je profil bio pažljivo građen kao idealizovana figura koja spaja patriotizam, vojsku i političku simboliku blisku pokretu MAGA.

Iza svega je stajala veštačka inteligencija

Istraga Vašington posta pokazala je da ne postoji javni trag da je Džesika Foster ikada služila vojsku, dok su stručnjaci ukazali na više očiglednih znakova da su fotografije i identitet nastali uz pomoć AI alata. Među tim signalima navodile su se nelogičnosti na uniformama, neubedljivi detalji na fotografijama i potpuno odsustvo bilo kakve proverljive biografije. Organizacija Witness, koja se bavi istraživanjem deepfake sadržaja, ocenila je da ovakav profil predstavlja gotovo savršenu projekciju onoga što deo MAGA publike želi da vidi na mrežama.

Meta uklonila nalog zbog kršenja pravila

Instagram profil povezan sa „Džesikom Foster“ u međuvremenu je uklonjen, a Meta je potvrdila da je to učinjeno zbog kršenja pravila platforme. Prema izveštajima, nalog je bio povezan i sa drugim servisima za monetizaciju sadržaja, što je dodatno pojačalo sumnje da je iza svega stajao pokušaj da se pažnja publike pretvori u zaradu.

Kako prepoznati da je fotografija možda nastala uz pomoć AI-ja

Stručnjaci za tehnologiju već neko vreme upozoravaju da veštačka inteligencija i dalje često greši u sitnim detaljima. Posebnu pažnju treba obratiti na šake, prste, zglobove, neprirodnu teksturu kože, preteranu simetriju lica i staklast pogled u očima.

