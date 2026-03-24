Dnevni horoskop za 24. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta horoskopske znake očekuje ovog utorka.

OVAN

Koncentracija vam nije jača strana, tako da pravite manje greške. Emotivno ste prezadovoljni. Vaše emocije su snažne. Druga strana ne deli vaš entuzijazam kad je reč o vezi. Skloni ste povredama i infekcijama.

BIK

Posao se odvija na regularan način. Očekuje vas priliv novca, ali to ćete tretirati kao poslovnu tajnu. Prisutna je simpatija s kojom imate tajnu komunikaciju. Zvanični partner ne zna ništa o tome. Zdravlje je stabilno.

BLIZANCI

Očekuje vas povećani obim obaveza, a usled umora pada vam koncentracija. Bolje je da se odmorite nego da krenete da pravite greške. Zadovoljni ste vezom. Verujete da ona ima ogroman potencijal. Čuvajte disajne organe.

RAK

Zadovoljni ste situacijom na poslu. Vredni ste, odgovorni i pravite nove poslovne planove. Preosetljivi ste. Pogrešno shvatate reči partnera i zbog toga je vaša reakcija prilično burna. Zdravlje je solidno.

LAV

Oblast vezana za neko suđenje loše je prikazana. Ukoliko imate ročište, nećete dobro proći. Niste preterano posvećeni partneru. Primećujete da nije dobre volje, ali vas ne zanima šta je dovelo do tog stanja. Bavite se rekreacijom i ona vas opušta.

DEVICA

Očekuju vas teškoće na poslu. Iako se trudite da ih prevaziđete, ne uspevate u tome. Zbog toga ste demoralisani. Pred vama je novo poznanstvo sa osobom koja će ostaviti odličan prvi utisak. Pritisak je nestabilan.

VAGA

Zainteresovani ste za poboljšanje finansija. Iz tog razloga pravite nove poslovne planove sa saradnicima. Veza je u krizi i ne uspevate da rešite problem. Niste sigurni da li veza može da opstane. Organizam je u fazi regeneracije.

ŠKORPIJA

U slučaju bilo kakvih pravnih pitanja ili komunikacije s predstavnicima medija, očekuje vas nerviranje. Dopada vam se osoba kojoj ne znate kako da priđete jer je ne poznajete dobro. Pričuvajte se infekcija disajnih puteva.

STRELAC

Posao se regularno odvija, a finansije su stabilne. U suštini ste zadovoljni poslovno-finansijskom situacijom. Partneru su žestoko proradile emocije i zakazuje sastanak. Zdravlje je stabilno.

JARAC

Vaši poslovni planovi su specifični: tražite novi posao u tajnosti ili držite nove poslovne planove za sebe. Nezadovoljni ste ponašanjem bračnog partnera jer mu sve smeta i ne prestaje s kritikovanjem. Moguće su povrede ruku ili nogu.

VODOLIJA

Imate naglašeno odgovoran odnos prema obavezama. Obraćate pažnju i na najmanje sitnice i preterujete u tome. Očekuje vas veća svađa s partnerom, u kojoj ćete oboje imati cilj da povredite jedno drugo. Nervozni ste.

RIBE

Zadovoljni ste situacijom na poslu. Posao se normalno odvija, bez ikakvih teškoća, a finansije su stabilne. Planirate razgovor s bračnim partnerom na temu odlaska iz zemlje. Niste sigurni da će vas podržati. Osećate se dobro.