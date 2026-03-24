Nije prvi put da takmičari u Poteri dobro namuče Tragača, ali ovog puta dvojica fenomenalnih učesnika bukvalno su preznojili Dušana Macuru. Hrabrost su potkrepili nepogrešivim nastupom i zasluženo pobedili osvojivši 1.200.000 dinara. Aleksandar Vasiljković i Bogoljub Đurić ostavili su Tragača „u prašini“, te deluje da im trijumf nije bi nimalo težak zadatak.

Epizoda je okupila četvoricu sjajnih takmičara sa velikim znanjem, dovoljno hrabrih da odaberu višu ponuđenu sumu. Ipak, Vuku Gvozdenoviću i Relji Simić učešće u finalnoj rundi izmaklo je „za dlaku“.

Foto: Adrenalin produkcija

Tako su finale protiv Macure igrali Aleksandar i Bogoljub, doktorand fizike na Univerzitetu u Kembridžu i profesor matematike u penziji. U prvom delu završne runde nastupili su, kako su sami rekli, taktički, pa je Aleksandar preuzeo vodeću ulogu odgovarajući na pitanja samouvereno i brzinom svetlosti.

Na čak 19 koraka prednosti takmičara, Tragač je rekao:

„Nikada se u životu nisam predao, ali ovo je ozbiljan test za mene“, predvidevši na neki način dalji razvoj situacije.

U drugom delu finalne runde, Bogoljub je preuzeo vođstvo u presudnim momentima kada je trebalo vratiti Tragača unazad, što im je pošlo za rukom čak 5 puta. Par vezanih grešaka Macuru je potpuno dekoncentrisalo, što su mu takmičari dobro „naplatili“.

„Jasno je bilo da nemam prostora za grešku, a i mislim da ne bi bilo zasluženo da sa i prišao blizu njihovom učinku“, rekao je Dušan Macura nakon poraza i dodao „sve čestitke od srca!“

Foto: Adrenalin produkcija

Kao šlag na torti sjajne epizode, Aleksandar je rešio da deo osvojene nagrade uplati u humanitarne svrhe za lečenje dečaka obolelog od epilepsije i autizma, i time nadamo se inspirisao i druge na sličan nesebičan čin.

"Kad se iznos oporezuje, trećinu od preostalog iznosa uplatiću u humanitarne svrhe za lečenje Đorđa Bukvića. On je jedan dečak koji je oboleo od epilepsije i autizma. Inače, njegova majka radi u obližnjoj pekari kod mene u komšiluku i oni su imali tu situaciju da je prošle godine neko iz pekare ukrao kutiju u kojoj su se sakupljali dobrovoljni prilozi, pa eto, na ovaj način bih ja želeo da pomognem njemu. Od ostatka, sa društvom i porodicom nešto ćemo se počastiti, i onda što preostane, verovatno putovanje u Portugaliju", rekao je Aleksandra nakon završetka kviza "Potera".

Ljudi su oduševljeni

"Aplaudirao sam mu sa porodicom dok smo gledali", "Nije teško biti fin", "Kakav kralj! Doš'o, izdominirao, dao primer - otišao", "Pojačao sam da čujem kome je dao novac, oduševio me", samo su neki od komentara na gest nekadašnjeg profesora matematike.

