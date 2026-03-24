Generacija rođena '60ih godina najjača je do sad, psiholozi ih nazivaju čeličnim ljudima a evo i zašto
Ako ste ikada primetili da starije generacije mnogo smirenije podnose stres, krize i životne udarce, to nije slučajno. Psiholozi danas sve češće ukazuju na jednu zanimljivu činjenicu: ljudi koji su odrastali tokom 1960-ih razvili su specifičnu vrstu mentalne snage koju je danas sve teže pronaći. Razlog nije genetika, niti "tvrđi karakter", već način života u vremenu kada emocije nisu bile u centru pažnje, a snalaženje je bilo nužnost, ne izbor.
Zašto su ljudi iz 60-ih drugačiji?
Odrastanje u tom periodu značilo je suočavanje sa nesigurnošću kao svakodnevicom. Svet se brzo menjao, politički, društveno i tehnološki, a stabilnost nije bila zagarantovana. U takvom okruženju ljudi su razvili ono što psiholozi nazivaju "otpornost na stres", sposobnost da podnesu nelagodnost, neizvesnost i frustraciju bez gubitka kontrole. Nije bilo brzih rešenja, interneta ni stalne podrške. Morali su da nauče da čekaju, trpe i sami pronalaze izlaz iz problema.
Ključne osobine koje su razvili ljudi rođeni 60-ih
Psihološka istraživanja izdvajaju nekoliko karakteristika koje su posebno izražene kod ove generacije:
- Strpljenje koje danas retko viđamo: Život je tekao sporije, čekalo se na pisma, emisije, odgovore. To je razvilo sposobnost odlaganja zadovoljstva i veću toleranciju na frustraciju.
- Snalažljivost u svakoj situaciji: Bez interneta i "gotovih rešenja", ljudi su morali sami da popravljaju stvari, improvizuju i koriste ono što imaju.
- Samostalnost od malih nogu: Deca su imala više slobode, išla su sama u školu, rešavala probleme bez stalnog nadzora odraslih. To je gradilo samopouzdanje i veru u sopstvene sposobnosti.
- Tolerancija na neizvesnost: Bez GPS-a, bez instant informacija, život je bio pun nepoznatih situacija. Upravo to je razvilo smirenost u haosu. Komunikacija se odvijala licem u lice, što je jačalo empatiju i razumevanje drugih ljudi. Zadovoljstvo nije dolazilo iz stalne dostupnosti svega, već iz retkih i posebnih trenutaka, što je razvilo zahvalnost i realniji pogled na život.
Šta danas možemo naučiti iz toga?
Iako se vremena menjaju, ove osobine nisu izgubljene, mogu se naučiti.
Psiholozi savetuju da ponekad:
- prihvatimo nelagodnost umesto da je odmah uklanjamo
- budemo strpljiviji
- rešavamo probleme bez oslanjanja na brza rešenja
- smanjimo zavisnost od stalne stimulacije
Jer upravo u tim "sporijim" trenucima razvija se mentalna snaga koja traje.
(Kurir.rs/Žena)
