Neki ljudi se prirodno drže podalje od tuđih problema i radije se fokusiraju na sopstveni život. S druge strane, postoje i oni koji se često uključuju u situacije koje ih se direktno ne tiču. Ponekad to rade iz iskrene brige i želje da pomognu, a ponekad iz radoznalosti ili potrebe da imaju uvid u sve što se događa oko njih.

Astrologija sugeriše da su pripadnici određenih horoskopskih znakova posebno skloni uključivanju u tuđe priče i probleme. Iako njihove namere često nisu loše, takvo ponašanje ponekad može delovati kao preterano mešanje u tuđe živote.

Rak

Rakovi su vrlo emotivni i brižni prema ljudima oko sebe. Kada primete da neko ima problem, često osećaju snažnu potrebu da se uključe i pokušaju da pomognu. Zbog svoje empatije ponekad preuzimaju tuđe brige kao da su njihove sopstvene. Iako to rade iz dobre namere, njihova potreba da se uključe u sve može ponekad delovati kao zadiranje u tuđe privatne stvari.

Devica

Device su poznate po tome što vole da analiziraju situacije i pronalaze rešenja. Kada čuju da neko ima problem, često osećaju potrebu da ponude savet ili objasne kako bi situacija mogla da se reši. Njihova želja da pomognu ponekad ih navodi da se previše uključe u tuđe probleme. Iako im je cilj pomoć, ljudi oko njih ponekad mogu imati osećaj da Device ulaze dublje u situaciju nego što bi trebalo.

Škorpija

Škorpije su vrlo radoznale kada je reč o ljudima i njihovim životima. Oni vole da razumeju šta se događa ispod površine i često postavljaju pitanja kako bi otkrili pravu pozadinu neke situacije. Zbog te sklonosti istraživanju ponekad mogu delovati kao da zadiru u tuđe privatne stvari. Ipak, njihova želja da razumeju ljude i odnose često dolazi iz potrebe da shvate šta se zaista događa.

