Jedan manje poznat planinski lanac na severu Španije portal Time Out proglasio je najlepšim mestom na planeti, nadmašivši pritom svetski poznate Alpe, Ande i Himalaje. Reč je o Pikos de Evropi (Picos de Europa), odnosno Vrhovima Evrope, planinskom lancu koji je deo Kantabrijskog gorja i proteže se kroz Asturiju, Kantabriju te Kastilju i Leon, svega dvadesetak kilometara od morske obale. Njegov najviši vrh, Tore de Seredo (Torre de Cerredo), doseže 2650 metara nadmorske visine, a sada se našao na vrhu liste najlepših svetskih lokacija.

"Pikos de Evropa je pravo čudo prirode, ali i krajolik izuzetne lepote. Planine se strmo uzdižu iznad mora, pa se sa vidikovaca ne pružaju samo pogledi na duboke klance i oštre vrhove, nego i na blistave pojaseve plaža te uzburkano Kantabrijsko more", napisao je urednik "Tajm auta", Ed Kaningem.

"Unutar nacionalnog parka nalaze se i brojne druge prirodne i kulturne znamenitosti: upečatljivo izdvojeni vrh Naranho de Bulnes, stara planinska sela Sotres i Kain, svetlucava glacijalna jezera Kovadonga te istoimeno svetilište i hodočasničko mesto smešteno u steni iznad vodopada", dodao je.

Za posetioce koji se upute u Pikos de Evropu, Kaningem preporučuje popularnu planinarsku stazu Ruta del Kares. Ova 23 kilometra duga staza kroz kanjon, koja prolazi uz strme stene i slapove, jedna je od najpoznatijih planinarskih ruta u tom području.

Deset najlepših mesta na svetu prema "Tajm autu"

Na prvom mestu nalazi se španski Pikos de Evropa, a sledi ga Nacionalni park Komodo u Indoneziji. Treće mesto zauzela je biblioteka u Morgan Library and Museum u Njujorku, dok je na četvrtom dolina Duro u Portugalu.

Listu deset najlepših mesta zaokružuju obalno područje Big Sur u Sjedinjenim Američkim Državama, jezero Alsvoter (Ullswater) u Engleskoj, stari grad Bolonje u Italiji, rt Kapo Testa na Sardiniji, Viktorijini vodopadi u Africi i dolina Punaka u Butanu.

Pogledajte video: U ovom srpskom selu leži cela istorija Balkana